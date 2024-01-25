Фермеры просят разрешение на продление протеста в столице Литвы

 
Арунас Милашюс
ru.DELFI.lt
Ūkininkų protestas prie Seimo
Ūkininkų protestas prie Seimo
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Литовский сельскохозяйственный союз подал в Вильнюсский муниципалитет заявку на продление акции протеста в столице. Напомним, что акция протеста должна завершится 25 января, а 26 января сельхозтехника должна покинуть столицу.

"Мы хотим, чтобы подписали конкретные обязательства, чтобы власти выполнили конкретные обязательства. Мы хотим завершить акцию, подписав документ. Речь идет о соглашении, о котором премьер сказала 19 января. Нужны обязательства и сроки. Например, нужна конкретика в вопросе охраняемых территорий, чтобы не было таких требований без компенсаций, неясно, что они планируют делать с молочным сектором", – сказал организатор акции Игнас Хофманас, председатель ЛСС. По его словам, сейчас есть конкретные решения только по акцизам на дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ.

По словам фермеров, что касается молочного сектора, нужны не столько деньги, сколько разные изменения, юридические требования.

Хофманас сказал, что нужен график принятия решений с конкретными датами, поскольку такой конкретики не хватает.

В четверг продолжается акция протеста фермеров. Делегация ЛСС в парламенте встретится со спикером Викторией Чмилите-Нильсен, состоится внеочередное заседание Комитета по вопросам села.

Протестующие фермеры требуют отмены обязательства по восстановлению многолетних сеяных лугов, возврата старого порядка использования маркированного дизтоплива, отмены повышенного с этого года акцизного налога на сжиженный нефтяной газ (СНГ), решения по так называемому молочному кризису, отказу от расширения охраняемых территорий и остановке транзита российского зерна.

В среду протестующие высказали эти требования министру сельского хояйства и министру окружающей среды, оба были освистаны собравшимися.

Правительство, в опубликованном в среду заявлении, заявило, что стремится решить проблемы, поднятые фермерами, например, в ответ на требования, касающиеся маркированного дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа, оно уже зарегистрировало поправки к Закону об акцизах.

В среду на акцию протеста собралось несколько тысяч фермеров, около 1300 приехали в Вильнюс на тракторах.

К организованным СХСЛ акциям присоединилась и Ассоциация частных лесовладельцев, в столице можно увидеть стоящие протестующие лесовозы.

По мере продолжения пикета, делегация его организатора, Сельскохозяйственного совета Литвы (СХСЛ) встретится со спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен в Сейме, а Комитет Сейма по вопросам села (КВС) собирается на внеочередное заседание.

На нем КВС намерен выслушать 6 требований фермеров и представить свою позицию по ним, а также заслушать информацию о встрече министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса с еврокомиссаром Янушем Войцеховским, ответственным за сельское хозяйство и развитие сельских районов.

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