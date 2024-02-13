Фермеры предупреждают о новом этапе протеста – на этот раз по всей Литве

Мы сконцентрировались исключительно на единственной цели – решении основных проблем, которые, если их не решить, приведут к еще более быстрому упадку литовского сельского хозяйства без дальнейших перспектив.

"Такое рекордное количество протестующих привело в Вильнюс постоянное нежелание политиков и бюрократов прислушиваться к замечаниям людей, а также решения правительства, которые ломают судьбы сельских жителей. Мы протестовали, чтобы действия, наносящие ущерб земельному и лесному хозяйству, были немедленно прекращены. В ходе акции было ясно показано, что литовские фермеры не хотят создавать хаос, уничтожать имущество жителей и государства или иным образом нарушать общественный порядок. Мы не выдвигали никаких политических требований. Мы позволили политикам следовать своей совести.

В сообщении напоминают, что 23 января в Вильнюс прибыли 1,3 тыс. единиц сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, более 5 тыс. фермеров и поддерживающих их людей.

В ходе переговоров с властями были признаны ошибки, допущенные политиками, обоснованность требований и достигнута договоренность об их выполнении. Фермеры и лесники мирно покинули столицу. Однако перед отъездом из Вильнюса Сельскохозяйственный совет Литвы заявил, что будет внимательно следить за выполнением данных 25 января обещаний", - говорится в сообщении.

Видно, что спустя две недели страсти земледельцев вновь разгораются из-за публичных заявлений представителей власти.

"Заместитель министра сельского хозяйства Эгидиюс Гедрайтис в Facebook утверждает, что луга все же нужно будет восстановить. В новостном разделе сайта Минсельхоза от 2 февраля и в другой прессе написано, что ответ Еврокомиссии не оставляет места для интерпретации, распространяется ложная и вводящая в заблуждение информация об учете и восстановлении многолетних лугов.