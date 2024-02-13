Фермеры предупреждают о новом этапе протеста – на этот раз по всей Литве

"Более конкретные шаги на этом этапе будут объявлены позднее", - указывает совет.
В сообщении напоминают, что 23 января в Вильнюс прибыли 1,3 тыс. единиц сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, более 5 тыс. фермеров и поддерживающих их людей.
"Такое рекордное количество протестующих привело в Вильнюс постоянное нежелание политиков и бюрократов прислушиваться к замечаниям людей, а также решения правительства, которые ломают судьбы сельских жителей.
Мы протестовали, чтобы действия, наносящие ущерб земельному и лесному хозяйству, были немедленно прекращены. В ходе акции было ясно показано, что литовские фермеры не хотят создавать хаос, уничтожать имущество жителей и государства или иным образом нарушать общественный порядок. Мы не выдвигали никаких политических требований. Мы позволили политикам следовать своей совести.
Мы сконцентрировались исключительно на единственной цели – решении основных проблем, которые, если их не решить, приведут к еще более быстрому упадку литовского сельского хозяйства без дальнейших перспектив.
В ходе переговоров с властями были признаны ошибки, допущенные политиками, обоснованность требований и достигнута договоренность об их выполнении. Фермеры и лесники мирно покинули столицу. Однако перед отъездом из Вильнюса Сельскохозяйственный совет Литвы заявил, что будет внимательно следить за выполнением данных 25 января обещаний", - говорится в сообщении.
Видно, что спустя две недели страсти земледельцев вновь разгораются из-за публичных заявлений представителей власти.
"Заместитель министра сельского хозяйства Эгидиюс Гедрайтис в Facebook утверждает, что луга все же нужно будет восстановить. В новостном разделе сайта Минсельхоза от 2 февраля и в другой прессе написано, что ответ Еврокомиссии не оставляет места для интерпретации, распространяется ложная и вводящая в заблуждение информация об учете и восстановлении многолетних лугов.
Однако послания, высказанные в ходе заседания парламентского Комитета по сельским делам, которое состоялось 8 февраля в Брюсселе, и послания, транслируемые ответственными лицами Минсельхоза, радикально отличаются. Протестующие фермеры требовали, чтобы акциз на сжиженный нефтяной газ не был выше, чем в соседних странах, но в публичном пространстве звучат сообщения, что правительство предложит 41 евро, что все равно намного больше, чем в соседних государствах Польше и Латвии.
До сих пор нет ясности относительно того, что будет сделано в отношении новых ограничений хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных землях. Проблемы в молочном секторе не решаются вовсе, а какие решения будут приняты по транзиту российского зерна, умалчивается.
Подобные послания фермерам со стороны ответственных представителей государства и нежелание выполнять требования возмущают фермерское сообщество и вынуждают нас принимать меры", - отмечают представители фермеров.
Сельскохозяйственный совет Литвы, организовавший в январе акцию протеста в Вильнюсе, раскритиковал процедуру восстановления многолетних лугов, повышение акцизов на топливо и сжиженный нефтяной газ, а также невыгодное для фермеров расширение охраняемых территорий.
Также фермеры подчеркивали, что так называемый молочный кризис еще не закончился, и требовали прекратить транзит российского зерна через Литву.
Чтобы снизить налогообложение сжиженного нефтяного газа с 304 до 41 евро за тонну, на этой неделе в Сейме состоялась внеочередная сессия.