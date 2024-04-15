Фермер Шальчининкского района нашел в поле 20 выброшенных щенков

"Сдалась самая слабая малышка, она находилась в клинике… Щенки очень долго пробыли одни. Врачи сделали все возможное, но спасти ослабшего щенка не смогли, он был сильно истощен, одни кости, много паразитов… Мы опоздали…", – рассказали работники приюта 13 апреля.

Когда приют получил малышей, работники осмотрели их, выяснилось, что на них много блох, клещей, неясно, сколько времени щенки пробыли без еды и воды.

Из оставшихся 19 щенков 5 самых слабых еще находятся в клинике Begemotas.

"Продолжаем работу с выжившими 19. У всех взяли кровь на анализ. 5 потребовалось переливание крови, 3 переливали кровь дважды. 14 щенкам назначены антибиотики... Самые слабые - 5 щенков - остались в клинике под присмотром ветеринаров", – сообщил приют в воскресенье.