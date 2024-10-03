Феномен под Каунасом: в кафе – лишь одно блюдо, а очереди стоят всегда

Так каково же правило успеха в сфере общепита?

Первое – неважно, где вы находитесь, важно, что вы предлагаете. Вы можете открыть ресторан в центре города и через пару месяцев обанкротиться.

Важно быть особенным, предлагать что-то эксклюзивное.

Еще один момент - меню.

И вот, что касается меню. Меню шашлычной Šašlykinė в Рингаудай. Более короткого меню не найти нигде в Литве, а, может, и в Европе.

В меню предлагают только свиной шашлык. Можно только выбрать размер порции: маленький, средний или большой.

Гарнир одинаковый: нарезанный огурец, помидор, маринованный лук, рис и хлеб.

Итак, первое правило - заинтересовать клиента своим предложением, быть особенным.

Вторая важная деталь – интерьер.