Фельдшер рассказала, каким нашли выброшенного из окна младенца

По сведениям Delfi, полицию и скорую раньше не раз вызывали, поскольку молодой мужчина угрожал самоубийством. Перед тем как выбросить младенца он звонил по номеру 112, говорил что-то неадекватное, на фоне слышался голос женщины. Сейчас мужчина все еще находится в неважном состоянии, он не мог присутствовать на заседании суда, назначавшего меру пресечения. Суд за глаза назначил ему арест на 14 суток.

Информацию о том, что в эту квартиру, где произошло несчастье, скорую и полицию вызывали и прежде, Delfi подтвердила представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене.

Департамент полиции 18 ноября информировал, что в Клайпеде был задержан мужчина (1998 г.р.), которого подозревают в том, что он выбросил из окна 5-месячного младенца. Младенца нашли в 11 ч. около дома на ул. Лаукининку. Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис сказал, что по предварительным данным, ребенок был выброшен из окна на первом этаже. Задержанный - отец младенца.

Портал lrt.lt сообщил, что на место происшествия полиция и скорая приехали примерно через 7 минут.

"Когда полиция и скорая приехали, двери в квартиру были закрыты. Потом мужчина открыл дверь и вытолкнул женщину из квартиры, а ребенок был выброшен из окна на первом этаже. Я не могу сказать, сделал он это, когда приехала скорая или до ее приезда", – заметила Поцене.

"Младенец был в полубессознательном состоянии. Он не плакал. Били ли его до этого, мы не можем сказать, но на теле было несколько синяков", – сказала она.

Ранее сообщалось, что подозреваемый неоднократно был судим. В возрасте 14 лет о был осужден за убийство бездомного.