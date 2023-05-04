Суд первой инстанции квалифицировал действия мужчин как преступную беспечность, поскольку обвиняемые не подумали, что по их вине может скончаться пациент, однако они должны были вести себя внимательнее.

Суд назначил мужчинам наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой на год.

Осужденных обязали принести извинения пострадавшим.

Вдове скончавшегося страховая компания ADB „Gjensidige должна выплатить 18 000, а сыну – 12 000 евро в качестве возмещения морального ущерба.

Осужденные и их работодатель обжаловали постановление и просили оправдать их.

В апелляции было сказано, что осужденные не нарушили никакие требования и правила и не могли предусмотреть падение пациента, который был зафиксирован на носилках.

Кроме того, они не могли предусмотреть, что у пациента есть дополнительные проблемы со здоровьем, которые приведут к тяжелым повреждениям.

Однако апелляционный суд отклонил жалобу, решив, что суд первой инстанции прав, установив факт нарушения правил безопасности. Коллегия судей отклонила и аргументы будто техническое состояние носилок было плохим, а фельдшеры не были ознакомлены с инструкцией по их использованию. Во время дачи показаний не было никаких признаков повреждения носилок.

На заседании суда эксперт указал на то, что кровоизлияние у пациента произошло вследствие травмы, которую он получил в результате падения. В больнице во время обследования не было установлено кровоизлияний, свидетельствующих об инсульте.

Поэтому суд признал необоснованными заявления о том, что пациент умер от инсульта.

Апелляционный суд признал справедливым и наказание и суммы морального ущерба.

Единственные поправки, которые внес Каунасский окружной суд - материальный ущерб в размере 1948,10 евро должен выплатить не Кедайняйский центр здравоохранения, а страховая компания, также Больничной кассе 3680,56 евро также заплатит страховая компания.

Это решение суда сразу же вступило в силу.

В тот трагический день близкие вызвали скорую мужчине, который потерял сознание в туалете. Приехавший фельдшер Бальсис решил немедленно везти пациента в больницу. Сурвила принес носилки, пациента положили на носилки. Чтобы поставить носилки с тротуара на дорогу, пришлось остановиться. Сурвила зафиксировал колеса носилок, а Бальсис в это время поставил в скорую сумки с медпринадлежностями. Одновременно он не мог нести и носилки и сумки. Когда Бальсис складывал вещи в машину, услышал шум. Он выбежал из машины и увидел, что носилки с пациентом упали.

Сурвила пытался удержать носилки, но не успел. Пациент, падая, ударился головой о борт тротуара. Когда носилки с пациентом подняли, из головы текла кровь. Пациента доставили в Каунасскую больницу, оттуда вернули в Кедайняй, потом снова увезли в Каунас. Несмотря на то, что пациента оперировали, он скончался.