ФБК: Волкова хотели вывезти в Ригу, латвийская полиция за взятку завела дело на экс-сотрудника фонда

Согласно данным переписки, которая оказалась в распоряжении ФБК, один из сценариев нападения на Волкова предполагал, что его нужно оглушить, довезти до Риги, погрузить там на корабль и отправить в Россию. Это намерение не было реализовано.

Кроме того, в переписке содержатся утверждения о том, что против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова латвийская полиция возбудила уголовное дело. ФБК утверждает, что Невзлин и Анатолий Блинов - его „человек в Риге“ - для этого якобы дали взятку. „Обмениваются файлами, обсуждают процедуру и местных рижских прокуроров, которые им помогут. Мы бы подумали, что все это фигня и очередной способ вытянуть из Невзлина деньги. Но Владимир Ашурков рассказал, что в марте этого года его в Лондоне действительно вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Кроме британских правоохранителей, на опросе присутствовали два следователя полиции Латвии и… прокурор районного суда города Риги“, - говорится в материале ФБК.