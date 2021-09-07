Некоторые люди, по словам провизоров, ходят за "паспортом" в аптеки разных сетей, некоторые не понимают, что достаточно одного документа, и все аптеки выдают один и тот же документ.

Провизоры также отмечают, что далеко не все жители знают, где и как будут использовать этот документ. Напомним, что по принятому решению, с 13 сентября все контактные услуги будут предоставлять только тем, у кого будет "паспорт возможностей". Если в какой-то сфере услуги предоставляют только людям с этим документом, соблюдение дистанции и ношение масок носит рекомендательный характер. С "паспортом возможностей" можно ходить в заведения общепита, пользоваться услугами досуга, салонов красоты, участвовать в мероприятиях, ходить в спортклубы и бассейны.

Провизоры отмечают, что жителей удивляет, что услуга по выдаче документа бесплатная.

Кроме того, по их словам, некоторые жители удивляются форме документа, некоторые надеются получить карточку или книжку. На самом деле документ распечатывают на листе бумаги формата А4. На нем – QR-код.

Провизоры заметили, что некоторые люди интересуются возможностью получения цифрового европейского документа COVID для поездки за границу. Однако аптеки такую услуги не предоставляют.

Европейский сертификат можно получить на сайте e.sveikatа.

"Паспорт возможностей" действителен только в Литве.

Все провизоры подтверждают, что документ в аптеке выдают в течение нескольких минут. Достаточно предъявить удостоверение личности, и вам передадут распечатанный документ.

По данным Центра реестра, до вечера 6 сентября в аптеках выдано 80 000 "паспортов возможностей".