Фантастические новости синоптиков: ждет еще одна волна тепла

В понедельник погоду в Литве обусловит теплый атмосферный фронт. Во многих районах ожидается облачная погода. На юге и на востоке возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до 21–23, на юге до 24–26 градусов тепла. В Вильнюсе пройдет небольшой дождь, после обеда будет 23–25 градусов тепла.
Во вторник с запада придет активный Атлантический циклон. Ночью осадков будет немного, дожди прогнозируют в основном на северо-востоке. Ночью будет 12–17 градусов тепла. Днем около полудня на взморье придет активный и контрастный холодный атмосферный фронт, который до вечера пройдет надо всей страной. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами осадки будут сильными. На западе из-за облачности и дождей будет всего 20–22, а на востоке страны 23–25 градусов тепла.
В среду погода в Литве улучшится - поднимется давление, будет солнечно. Осадки прогнозируют лишь местами – ночью на востоке, днем на северо-западе. Будет дуть сильный юг-западный ветер. Ночью будет 10–15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17–22 градусов.
В четверг погоду уже обусловит антициклон. Вернется солнечное лето, без осадков! Ночью будет 10–15 градусов тепла, у моря может быть еще теплее, а днем - 21–26 градусов. В тени!
В пятницу с запада придет новая зона низкого давления, поэтому увеличится влажность, будет душно, но осадков не ожидается. Усилится юго-восточный ветер. Ночью будет 12–17 градуса тепла, днем воздух прогреется до 21–26 градусов.
В выходные дни погоду обусловит Атлантический циклон, поэтому прогнозируют дожди, летнее тепло уйдет.