Фантастические новости синоптиков: ждет еще одна волна тепла

В понедельник погоду в Литве обусловит теплый атмосферный фронт. Во многих районах ожидается облачная погода. На юге и на востоке возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до 21–23, на юге до 24–26 градусов тепла. В Вильнюсе пройдет небольшой дождь, после обеда будет 23–25 градусов тепла.

Во вторник с запада придет активный Атлантический циклон. Ночью осадков будет немного, дожди прогнозируют в основном на северо-востоке. Ночью будет 12–17 градусов тепла. Днем около полудня на взморье придет активный и контрастный холодный атмосферный фронт, который до вечера пройдет надо всей страной. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами осадки будут сильными. На западе из-за облачности и дождей будет всего 20–22, а на востоке страны 23–25 градусов тепла.