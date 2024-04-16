Facebook снова сталкивается с проблемами, пользователи сообщают об исчезновении записей

 
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„Facebook“
„Facebook“
ФОТО: Shutterstock

Пользователи социальной сети Facebook на своих и других профилях видят сообщении "никаких записей нет".

16 апреля утром пользователи социальной сети Facebook сообщают о том, что не видят записи на платформе.

По данным платформы downdetector.com, фиксирующей изменения в работе сети, количество сообщений о сбоях в Facebook увеличилось с 6 ч. по литовскому времени.

Большинство пользователей указало, что они не видят свои записи и записи на других профилях.

Согласно данным downdetector.com, это глобальная проблема и социальная сеть сталкивается со сбоями во всем мире.

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