Ежик в клещах не удивил натуралиста: есть 5 видов, которые переносят болезни

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что клещи поджидают свою жертву, сидя на траве, поэтому на ежиках клещей собирается много.

"Ежи в глухом лесу не живут, они выходят на открытые места, поэтому это, скорее всего, луговые клещи, которые могут нанести вред и человеку. Эти клещи распротраняют опасный для собак бабезиоз", – сказал натуралист.

В Литве живет 5 видов клещей-переносчиков опасных болезней.

Натуралист сказал, что по мере потепления климата, число видов клещей увеличится.

В лесах живут лесные клещи.

"Полевые и лесные клещи переносят опасные заболевания: энцефалит и болезнь Лайма", - сказал Макавичюс.

"Клещи, напившись крови, сами отваливаются, потом откладывают яйца на земле. На животном клеща заметить труднее, человек обычно находит его на своем теле, когда клещ не успевает напиться много крови. На собаках можно найти клещей величиной с горошину", – рассказла собеседник.

В Литве ежегодно около 3000 человек заболевает энцефалитом и болезнью Лайма.