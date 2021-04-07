Опубликованные в среду данные Евростата свидетельствуют о том, что наиболее значительно продолжительность жизни в прошлом году, по сравнению с 2019 годом, сократилась в Испании и Болгарии – соответственно на 1,6 и 1,5 года.
Далее следуют Литва, Польша и Румыния, где продолжительность жизни сократилась на 1,4 года. В Литве этот показатель в 2019 году составлял 76,5 лет, а в прошлом году – 75,1.
Соседняя Латвия не испытала изменений, а в Эстонии продолжительность жизни сократилась на 0,4 года.
Показатель продолжительности жизни включает потенциальную продолжительность жизни новорожденного при условии сохранения нынешней ситуации со смертностью в течение всей его жизни.
В ЕС средний показатель продолжительности жизни составил 81,3 года, а в а прошлогодний показатель пока не сообщается, поскольку данные за 2020 год еще не предоставила Ирландия.
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