Евростат: уровень занятости людей старшего возраста в Литве – один из самых высоких в Европе

Служба занятости отмечает, что уровень занятости среди людей старшего возраста в 2023 году была 69,1%. Больше, чем в Литве работают люди старшего возраста только в Швеции, Эстонии и Нидерландах.

„Наша страна выделяется большей активностью женщин старшего возраста. В других странах Европы – больше работает мужчин. Возможно, женщины старшего возраста в Литве просто не могут себе позволить не работать – они работают, поскольку им не хватает денег, а не потому, что хотят удовлетворить социальные потребности“, – сказала представитель Службы занятости Гедре Синкявиче.