Евростат: уровень занятости людей старшего возраста в Литве – один из самых высоких в Европе

Служба занятости отмечает, что уровень занятости среди людей старшего возраста в 2023 году была 69,1%. Больше, чем в Литве работают люди старшего возраста только в Швеции, Эстонии и Нидерландах.
„Наша страна выделяется большей активностью женщин старшего возраста. В других странах Европы – больше работает мужчин. Возможно, женщины старшего возраста в Литве просто не могут себе позволить не работать – они работают, поскольку им не хватает денег, а не потому, что хотят удовлетворить социальные потребности“, – сказала представитель Службы занятости Гедре Синкявиче.
Однако если сравнивать ситуацию внутри страны, то она иная – работает меньше людей старшего возраста, чем других возрастных групп. В последние 5 лет занятость людей старшего возраста была на 4% меньше, чем общая занятость в стране. В ЕС эта разница больше – 7–8%.
В Литве для возвращения на рынок труда людей из группы 50+ применяют разные формы занятости. Работодатели предпочитают трудоустройство с привлечением субсидий. Кроме того, есть возможность сменить специальность, пройти курсы.
Люди старше 50 лет чаще всего выбирают специальности помощников медсестер, помощников учителей начальной школы, бухгалтеров, работников на складе, электриков, поваров, портных.
По данным Службы занятости, 1 июля работу искали 60 200 людей старше 50 лет.