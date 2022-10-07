aA
Во втором квартале этого года рост цен на жилье в Литве был одним из самых быстрых в Евросоюзе (ЕС), сообщил Евростат.
Евростат: рост цен на жилье в Литве – один из самых высоких по ЕС
© DELFI / Domantas Pipas

В апреле-июне по сравнению с аналогичным периодом 2021 года жилье в Литве подорожало на 22,1%. Больше жилье подорожало в Венгрии (22,8%), Чехии (24,7%) и Эстонии (27,4%), согласно опубликованным в пятницу данным статистической службы ЕС.

В Латвии за год жилье подорожало на 16,5%.

За второй квартал по сравнению с первым цены на жилье в Литве выросли на 5,9%. В Латвии - на 5,5%, а в Эстонии - на 8%.

В целом по ЕС цены на жилье повысились на 9,9%, за квартал - на 2,3%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Шяуляй начинается строительство третьего военного городка

В пятницу в Шяуляй начнется строительство третьего...

Около Дворца печати в Вильнюсе построят еще два 10-этажных дома

Территория около Дворца печати в Вильнюсе быстро...

В Литве пересчитана средняя стоимость построек и земли: как изменилась их стоимость

В Литве проводят обсуждение массовой оценки построек...

TOP новостей

Премьер: коммунальная цена на электроэнергию для населения в 2023 году будет 28 центов

Литовский премьер Ингрида Шимоните сообщила, что...

Эфир Delfi: итоги недели с политологом и историком Александром Фридманом

Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

Вильнюсец скончался от легионеллеза: его дочь подозревает, что он заразился дома

Жительница Вильнюса Инга еще не успела прийти в себя...

В следующем году средняя пенсия при наличии необходимого стажа увеличится на 65 евро

С целью смягчения влияния роста цен на продукты питания...

Alesis Beliackis

Нобелевскую премию мира дали правозащитникам Украины, Беларуси и РФ

Нобелевскую премию мира 2022 года получили основатель...