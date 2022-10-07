Евростат: рост цен на жилье в Литве – один из самых высоких по ЕС

В апреле-июне по сравнению с аналогичным периодом 2021 года жилье в Литве подорожало на 22,1%. Больше жилье подорожало в Венгрии (22,8%), Чехии (24,7%) и Эстонии (27,4%), согласно опубликованным в пятницу данным статистической службы ЕС.
В Латвии за год жилье подорожало на 16,5%.
За второй квартал по сравнению с первым цены на жилье в Литве выросли на 5,9%. В Латвии - на 5,5%, а в Эстонии - на 8%.
В целом по ЕС цены на жилье повысились на 9,9%, за квартал - на 2,3%.
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