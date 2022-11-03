Евростат: безработица в Литве в сентябре ниже среднего показателя по ЕС

В Латвии безработица в сентябре достигла 6,6% - на 0,6 пункта меньше, чем год назад, но на 0,1 пункта больше, чем месяц назад. В Эстонии она составила 5,7%, или на 0,2 пункта выше, чем год назад, за месяц не изменились.

Безработица в ЕС в среднем составила 6% в сентябре - на 0,7 пункта меньше, чем год назад, и не изменилась за месяц. В еврозоне она достигла 6,6%, что на 0,7% меньше по сравнению с прошлым годом и на 0,1 пункта меньше, чем месяц назад.