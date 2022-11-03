Евростат: безработица в Литве в сентябре ниже среднего показателя по ЕС

За год безработица в Литве снизилась на 1,5 пункта, а за месяц - на 0,2 пункта, достигнув в сентябре 5 процентов.
В Латвии безработица в сентябре достигла 6,6% - на 0,6 пункта меньше, чем год назад, но на 0,1 пункта больше, чем месяц назад. В Эстонии она составила 5,7%, или на 0,2 пункта выше, чем год назад, за месяц не изменились.
Безработица в ЕС в среднем составила 6% в сентябре - на 0,7 пункта меньше, чем год назад, и не изменилась за месяц. В еврозоне она достигла 6,6%, что на 0,7% меньше по сравнению с прошлым годом и на 0,1 пункта меньше, чем месяц назад.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Махинации с номерными знаками авто: из-за невнимательности Regitra перекупщики продают "товар" втридорога
Многие водители хотят установить на свои автомобили...
Политолог: война в Украине разрушает сложившуюся систему безопасности всего мира при жёстком ответе Запада Россия меняет риторику и поведение
В понедельник в Сейме прошла дискуссия “Rethinking Russia”,...
Премьер о конфликте Поцюса и Билотайте: кто в действительности в этой ситуации подвергался моббингу?
Комментируя конфликт, возникший неделю назад между...
Эфир Delfi: кризис мигрантов на восточных границах ЕС — преодолен или все впереди?
В 2021 году восточные границы Европейского союза были...
"Косвенный участник войны:" глава Минобороны Литвы призывает изолировать Иран из-за помощи России в атаках на Украину
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывает...