Европейский суд по правам человека рассматривает дело свидетеля Иеговы против Литвы

Истец обратился 22 июня 2015 г. с заявлением, в котором просил освободить его от службы в армии, поскольку он является свидетелем Иеговы. Его заявления отклонил и военкомат и Минобороны Литвы, Э.Руткаускас обратился в Литовский административный суд, но его жалобу отклонили.
Истец обратился в ЕСПЧ, указав, что несмотря на религиозные убеждения его не освободили от службы в армии. Кроме того, Э.Руткаускас заметил, что литовские законы не предусматривают альтернативные виды прохождения службы в армии.
ЕСПЧ оценит, были ли нарушены права Э.Руткаускаса.
Кроме того, ЕСПЧ обратился к правительству с вопросом, обеспечивает ли Литва возможность прохождение альтернативной службы – на уровне закона или на практике, которая была бы гражданской, чтобы в случае отказа не было привлечения к уголовной ответственности.
По данным представителей Литвы в ЕСПЧ, подобные обстоятельства суд уже рассматривал – в июне 2022 года он установил нарушение 9 статьи конвенции и констатировал, что альтернативная служба в Литве не является реальной альтернативой, поскольку находится под контролем военных.
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