"Европейский ковид-сертификат действует с 1 июня. Поскольку к системе подключились Германия и Польша, у нас уже могут появиться люди из этих стран, которые пользуются сертификатом", – сказала в передаче "Утро на Delfi" вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.



По ее словам, этот документ важен как для путешественников, так и для бизнеса.

"Что касается жителей Литвы, надо понимать, что цифровой документ - это только платформа, которая дает возможность путешествовать с большим удобством. Требования по-прежнему решаются. ЕС работает над регламентом, чтобы во всем ЕС действовали одинаковые требования как в отношении привитых, так и в отношении переболевших и сдающих тесты. Но сам документ - это удобная платформа, чтобы человеку не пришлось думать, какую справку ему брать, на каком языке, где ее перевести, чтобы поехать в ту или иную страну", – сказала Симонайтите.

По ее словам, визуально европейский документ будет похож на литовский "паспорт возможностей".

"В нем будет QR-код с основной информацией: имя, фамилия, дата рождения, информация об иммунитете. Взять его можно будет на сайте esveikatа. Человек сам подключится и возьмет. Тем, кто не может сделать это самостоятельно, помогут семейные врачи", – пояснила Симонайтите.

По ее словам, люди и сейчас могут путешествовать, но надо интересоваться правилами, действующими в той или иной стране. Эпидемиологи сейчас работают над системой, которая будет единой для всего ЕС.

По ее словам, пока этот документ будет распространяться только на поездки (тестирование, изоляцию), что касается внутренних видов деятельности, то их регламентирует каждая страна по-своему.

"Кка в Литве с "паспортом возможностей" можно одно, а в Дании без него даже в парикмахерскую не сходишь. Внутренний регламент разрабатывает каждая страна в отдельности", – заметила вице-министр.