Европейский гуманитарный университет запускает новую магистерскую программу по международному торговому и бизнес-праву

- Один из важнейших приоритетов для нас — развитие международного сотрудничества. Новая магистерская программа — полностью англоязычная, что позволит привлечь иностранных студентов и укрепить интернациональный статус Университета. Предлагая такое перспективное направление подготовки, как международное торговое и бизнес-право, ЕГУ расширит спектр учебных программ, что благоприятно скажется и на усилении позиций Литвы и Балтийского региона в целом на мировой образовательной карте.

- Каково значение программы для ЕГУ и образовательного рынка Литвы, Балтии в целом?

- Открывая новую магистерскую программу, прежде всего, мы ориентировались на актуальные тренды и потребности европейского и глобального рынка труда. ЕГУ заинтересован в разработке и реализации востребованных образовательных программ, отвечающих растущему спросу на квалифицированных специалистов в области международного торгового и бизнес-права.

Руководитель Академического департамента социальных наук ЕГУ доцент д-р Ингрида Данелене рассказала, чему можно научиться и где применить полученные знания и навыки.

ЕГУ принимает поступающих на 7 бакалаврских (очная и заочная формы обучения) и 5 магистерских (смешанная форма) программ. Новым направлением подготовки в 2023/24 учебном году станет магистерская программа «Международное торговое и бизнес-право» (на английском языке) со сроком обучения один год.

- Как было ранее сказано, выпускники смогут реализовать себя в первую очередь в юридической практике на международном уровне. Программа откроет широкий спектр профессиональных возможностей: юристы международных корпораций, международных юридических фирм и бизнес-ассоциаций, корпоративные юристы, эксперты в международных организациях, аналитических центрах и институтах.

Программа ориентирована на приобретение новых практических знаний и навыков в международном торговом и бизнес-праве (за достаточно короткий период времени — всего два семестра) у мотивированных юристов, которые уже имеют базовое образование в области права, хотят усилить свою экспертизу и видят себя юристами международных корпораций, юридических фирм и бизнес-ассоциаций.

- Программа основана на 30-летнем опыте подготовки специалистов в области права и реализуется международной командой профессоров, обладающих практическим опытом в юриспруденции. Смешанная модель, сочетающая очное обучение в Вильнюсе и дистанционный формат, позволит совмещать учебу со стажировкой или работой.

Кроме того, со степенью LLM (эквивалентна степени магистра права) можно продолжить обучение на третьей ступени юридического образования (PhD), в том числе в Европе и США.

- Какие конкретные навыки и знания получат студенты, обучаясь по данной программе?

- Студенты приобретут глубокое знание юридических аспектов международного бизнеса, аналитическое понимание правовых и экономических основ мировой торговли, практические умения применять IT-инструменты в юридической и бизнес-сфере, а также прикладные навыки разрешения споров в рамках осуществления международных деловых операций.

Будучи практико-ориентированной программой, она включает методы кейс-стади и симуляции судебного процесса (в том числе в рамках Конкурса по международному коммерческому арбитражу им. Виллема Виса).

- На кого рассчитана программа? Кто потенциально может быть заинтересован в ней?