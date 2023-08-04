Европейский гуманитарный университет запускает новую магистерскую программу по международному торговому и бизнес-праву

ЕГУ принимает поступающих на 7 бакалаврских (очная и заочная формы обучения) и 5 магистерских (смешанная форма) программ. Новым направлением подготовки в 2023/24 учебном году станет магистерская программа «Международное торговое и бизнес-право» (на английском языке) со сроком обучения один год.
Руководитель Академического департамента социальных наук ЕГУ доцент д-р Ингрида Данелене рассказала, чему можно научиться и где применить полученные знания и навыки.
- Ингрида, как родилась идея запуска новой программы?
- Открывая новую магистерскую программу, прежде всего, мы ориентировались на актуальные тренды и потребности европейского и глобального рынка труда. ЕГУ заинтересован в разработке и реализации востребованных образовательных программ, отвечающих растущему спросу на квалифицированных специалистов в области международного торгового и бизнес-права.
- Каково значение программы для ЕГУ и образовательного рынка Литвы, Балтии в целом?
- Один из важнейших приоритетов для нас — развитие международного сотрудничества. Новая магистерская программа — полностью англоязычная, что позволит привлечь иностранных студентов и укрепить интернациональный статус Университета. Предлагая такое перспективное направление подготовки, как международное торговое и бизнес-право, ЕГУ расширит спектр учебных программ, что благоприятно скажется и на усилении позиций Литвы и Балтийского региона в целом на мировой образовательной карте.
- Что делает эту программу уникальной?
- Программа основана на 30-летнем опыте подготовки специалистов в области права и реализуется международной командой профессоров, обладающих практическим опытом в юриспруденции. Смешанная модель, сочетающая очное обучение в Вильнюсе и дистанционный формат, позволит совмещать учебу со стажировкой или работой.
Программа ориентирована на приобретение новых практических знаний и навыков в международном торговом и бизнес-праве (за достаточно короткий период времени — всего два семестра) у мотивированных юристов, которые уже имеют базовое образование в области права, хотят усилить свою экспертизу и видят себя юристами международных корпораций, юридических фирм и бизнес-ассоциаций.
- Какие карьерные возможности и перспективы открывает программа для выпускников ЕГУ?
- Как было ранее сказано, выпускники смогут реализовать себя в первую очередь в юридической практике на международном уровне. Программа откроет широкий спектр профессиональных возможностей: юристы международных корпораций, международных юридических фирм и бизнес-ассоциаций, корпоративные юристы, эксперты в международных организациях, аналитических центрах и институтах.
Кроме того, со степенью LLM (эквивалентна степени магистра права) можно продолжить обучение на третьей ступени юридического образования (PhD), в том числе в Европе и США.
- Какие конкретные навыки и знания получат студенты, обучаясь по данной программе?
- Студенты приобретут глубокое знание юридических аспектов международного бизнеса, аналитическое понимание правовых и экономических основ мировой торговли, практические умения применять IT-инструменты в юридической и бизнес-сфере, а также прикладные навыки разрешения споров в рамках осуществления международных деловых операций.
Будучи практико-ориентированной программой, она включает методы кейс-стади и симуляции судебного процесса (в том числе в рамках Конкурса по международному коммерческому арбитражу им. Виллема Виса).
- На кого рассчитана программа? Кто потенциально может быть заинтересован в ней?
- Магистерская программа рассчитана, главным образом, на дипломированных бакалавров, магистров права и выпускников интегрированных программ обучения, выпускников иных программ, например, экономистов, которые изучали правовые дисциплины (или готовы их пройти в ЕГУ дополнительно), желающих углубить свои знания и получить специализированную подготовку в международном торговом и бизнес-праве как перспективной и востребованной области в ускоренном режиме. Освоение программы займет всего один год.
Эта программа — для всех, кто заинтересован в своем профессиональном развитии. Юридическое образование сегодня — это надежная инвестиция в будущее.
Основанный в 1992 году в Минске, Европейский гуманитарный университет сегодня — это международный университет, где обучаются более 1000 студентов из 15 стран Восточной Европы, Балтии, Центральной Азии и других регионов.
Миссия ЕГУ — содействие развитию гражданского общества через гуманитарные науки и свободные искусства.