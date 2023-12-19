Европейский гуманитарный университет приглашает на традиционную встречу-знакомство

Уже второй год подряд университет демонстрирует рекордные показатели набора абитуриентов. По итогам приемной кампании осенью на бакалаврские и магистерские программы, реализуемые университетом по широкому спектру направлений подготовки социального и гуманитарного профиля, было зачислено 639 студентов. В 2022-м, в год 30-летнего юбилея университета, ЕГУ принял 631 первокурсника. Общее количество обучающихся на всех курсах и программах составило почти 1500 студентов из 15 стран, что свидетельствует о международном статусе университета.
Большинство студентов — из Беларуси (79%)
Это объясняется, главным образом, историей происхождения университета, его корнями, определяющим значением беларуской идентичности и особым статусом образовательного, научного и культурного центра беларуской эмиграции.
Интерес беларуских студентов к обучению в ЕГУ вызван не только стремлением получить качественное европейское образование, имеющее международное признание и открывающее широкие карьерные возможности, но и перспективами релокации в Европу.
"ЕГУ – это не просто универ; это пространство свободы, возможностей и творчества. Он изменил мое мировоззрение. Благодаря этому опыту я смогу активно участвовать в продвижении ценностей беларуского гражданского общества" – делится впечатлениями Александра Дригайло, студентка ЕГУ (бакалаврская программа «Медиа и коммуникация»)
Устойчивый интерес украинских студентов к ЕГУ
Граждане Украины составляют наибольшую долю проживающих в Литве иностранцев.
Украинские абитуриенты в своем выборе университета часто ориентируются на наличие уже сложившегося украинского сообщества и поддерживающей среды для студентов из Украины. Наличие такого комьюнити создает благоприятные условия для адаптации, обучения и интеграции.
"Курс "Гендерные исследования" (магистратура) был только в этом университете, и это тот самый курс, которым бы я хотела дополнить свое психологическое образование, чтобы всесторонне работать над правами беженцев из Украины, бороться за гендерное равноправие в период войны и послевоенный период» – рассказывает Анна Мирошниченко, студентка ЕГУ (магистерская программа "Гендерные исследования"), волонтер, психотерапевт, организатор студенческой терапевтической группы.
ЕГУ — выбор европейски ориентированных россиян
Несмотря на визовые ограничения для россиян, Университет все же смог принять около 13,5% граждан РФ — в основном тех, кто уже на момент поступления находились в Европейском союзе.
"ЕГУ для меня стал не просто учебным заведением, но настоящим домом, где я не только приобрел обширные знания, но и нашел много классных друзей. Здесь я начал более глубоко понимать свои увлечения и стал обретать ясность относительно направлений, в которых хочу развиваться как профессионал и как личность. Этот опыт открывает передо мной множество перспектив и делает мой университетский путь невероятно ценным" – делится Игнатий Варенов, студент ЕГУ (бакалаврская программа "Мировая политика и экономика"), президент Студенческого союза ЕГУ.
Кампус ЕГУ — в самом сердце Старого города Вильнюса
Здание ЕГУ — это бывший Августинский монастырь, который был сооружен в конце XVIII в. на пересечении ул. Savičiaus и Bokšto, в 200 метрах от вильнюсской Ратуши, в одном из самых живописных мест Вильнюса — в Старом городе, включённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Столица Литвы – отличное место для расширения горизонтов и изучения богатого разнообразия различных культур, находясь при этом близко к дому" – отмечает Илья Барковский, студент ЕГУ (магистерская программа "Публичная политика").
Дистанционный и смешанный форматы обучения
Отвечая на запрос аудитории, ЕГУ успешно перевел учебный процесс на дистанционное обучение, сохраняя при этом и традиционный очный формат.
Также студентам доступна смешанная модель, включающая в себя как аудиторное, так и дистанционное обучение. Главным преимуществом комбинированного формата является его мобильность и ориентированность на студентов, которые в силу семейных или профессиональных обязательств не имеют возможности регулярно посещать университет.
Особенности смешанного формата и специально адаптированный учебный план позволяют студентам самостоятельно выбирать время и место для своего обучения.
Либеральное образование для независимого мышления
Гибкий подход в выстраивании индивидуальных образовательных траекторий ЕГУ отличает его от высших учебных заведений классического типа. Модель свободных наук и искусств (англ. liberal arts) позволяет в полной мере раскрыть креативный и академический потенциал студентов, а также сформировать навыки критического мышления, креативности и интеллектуальной гибкости. Сочетание фундаментальных гуманитарных знаний и практических навыков, традиционных академических и интерактивных форматов обучения делает образовательный процесс в ЕГУ уникальным опытом.
Более подробно о том, как реализуются принципы либерального образования в Европейском гуманитарном университете, можно узнать в рамках традиционной декабрьской встречи-знакомства с университетом — "День с ЕГУ".
Традиционная декабрьская встреча-знакомство с университетом — "День с ЕГУ"
В программе мероприятия: рассказы студентов, выпускников и сотрудников университета о различных аспектах насыщенной академической жизни, вдохновляющие и эмоциональные истории о творческих проектах и инициативах, карьерных возможностях и перспективах, международных обменах и путешествиях — полезные и веселые разговоры, музыка и студенческий креатив в волшебной атмосфере зимнего Вильнюса.
Встреча пройдет в формате YouTube-трансляции по предварительной регистрации. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке.
Мероприятие состоится 21 декабря, время: 18:00 (по Вильнюсу) / 19:00 (по Минску).