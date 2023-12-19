Европейский гуманитарный университет приглашает на традиционную встречу-знакомство

Несмотря на визовые ограничения для россиян, Университет все же смог принять около 13,5% граждан РФ — в основном тех, кто уже на момент поступления находились в Европейском союзе.

"ЕГУ для меня стал не просто учебным заведением, но настоящим домом, где я не только приобрел обширные знания, но и нашел много классных друзей. Здесь я начал более глубоко понимать свои увлечения и стал обретать ясность относительно направлений, в которых хочу развиваться как профессионал и как личность. Этот опыт открывает передо мной множество перспектив и делает мой университетский путь невероятно ценным" – делится Игнатий Варенов, студент ЕГУ (бакалаврская программа "Мировая политика и экономика"), президент Студенческого союза ЕГУ.