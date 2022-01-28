По данным Минздрава, 1 февраля во всей Европе будет действовать новый порядок выдачи COVID-сертификатов. Привитым по полной схеме документ будут выдавать на 270 дней, а привитым бустерной дозой - на неограниченное время.

В сообщении сказано, что срок действия Европейского цифрового COVID-сертификата может отличаться в зависимости от действующих в конкретной стране правил. В Литве Европейский цифровой COVID-сертификат привитых по полной схеме действует 210 дней, а привитых бустерной дозой – неограниченное время.

Европейский цифровой COVID-сертификат не будет действовать у тех, кто, по данным на 1 февраля, привился более 270 дней назад. Продлить документ можно, сделав третью прививку. Привитым бустерной дозой ничего делать не надо – их документы будут действовать неограниченное время.

Скачать обновленный документ придется тем жителям, которые привились вакциной Janssen или одной дозой другой вакцины после болезни и тем, у кого бустерная доза была второй прививкой.

Обновленные сертификаты с 1 февраля появятся на сайте www.esveikata.lt.

Европейский цифровой COVID-сертификат можно использовать вместо "паспорта возможностей" и в Литве.