По данным Минздрава, 1 февраля во всей Европе будет действовать новый порядок выдачи COVID-сертификатов. Привитым по полной схеме документ будут выдавать на 270 дней, а привитым бустерной дозой - на неограниченное время.
В сообщении сказано, что срок действия Европейского цифрового COVID-сертификата может отличаться в зависимости от действующих в конкретной стране правил. В Литве Европейский цифровой COVID-сертификат привитых по полной схеме действует 210 дней, а привитых бустерной дозой – неограниченное время.
Европейский цифровой COVID-сертификат не будет действовать у тех, кто, по данным на 1 февраля, привился более 270 дней назад. Продлить документ можно, сделав третью прививку. Привитым бустерной дозой ничего делать не надо – их документы будут действовать неограниченное время.
Скачать обновленный документ придется тем жителям, которые привились вакциной Janssen или одной дозой другой вакцины после болезни и тем, у кого бустерная доза была второй прививкой.
Обновленные сертификаты с 1 февраля появятся на сайте www.esveikata.lt.
Европейский цифровой COVID-сертификат можно использовать вместо "паспорта возможностей" и в Литве.
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