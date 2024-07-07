2024.07.07 11:05

Европейские космонавты в космосе будут есть созданную в Литве еду

 
ru.DELFI.lt
Kosmonautas
Kosmonautas
ФОТО: Shutterstock

Компания Geld Baltic производит продукты путем холодной сушки и владеет брендом Super Garden. Она выиграла конкурс Европейского космического агентство и будет развивать новые рецепты закусок для космонавтов. По словам представителя компании Лауры Казюконене, эта инновация обогатит меню астронавтов, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Холодной сушке можно подвергнуть даже холодный борщ, сыр, мясо и алкогольные напитки. Например, для нас прорывом была холодная сушка мороженого, такое мороженое не тает – его покупатели разбирают в десятках стран мира.

Поэтому мы можем создать для европейских астронавтов разнообразное меню из питательных блюд“, – сказала Казюконене.

„Космическая еда“ долгое время не отличалось разнообразием вкусов, поскольку разнообразить меню этого не позволяли технологии. Однако в космосе важна именно интенсивность вкусов. Сейчас технологии стали более совершенными.

„В команде Super Garden мы используем не только холодную сушку, но и работаем с новыми источниками белка, необходимыми для всех организмов“, – сказала Казюконене.

По ее словам, для космонавтов будут готовить до порошкообразного состояния высушенные и обогащенные натуральными жирами и белками фрукты, овощи, ягоды, молочные и мясные продукты и целые блюда. Они будут сохранять свои вкусовые качества, срок их годности 2-20 лет.

До сих пор все питание европейским астронавтам доставляли из США. Правда, перед тем как литовскую продукцию пошлют в космос, она должна пройти немало проверок.

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