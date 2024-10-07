2024.10.07 13:56

Европарламентарий Гражулис подробно рассказал о перенесенной агрессии

 
ru.DELFI.lt
Petras Gražulis
Petras Gražulis
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Во время агитации на Ретавском рынке европарламентарий Пятрас Гражулис получил удар по лицу. Политик сказал, что это дело рук представителя партии „Заря Немана“ (лидер партии Ремигиюс Жемайтайтис). 7 октября Центр народа и справедливости распространил сообщение, в котором подробно рассказал об инциденте.

„Вчера на члена Европарламента Пятраса Гражулиса напали и его избили на Ретавском рынке. Сегодня после полученной травмы Гражулису стало хуже, выяснилось, что у него треснул зуб. Есть основания предполагать, что агрессор связан с членами команды политических конкурентов’’, – сказано в сообщении.

Инцидент произошел, когда Гражулис раздавал агитационные материалы, рядом находился кандидат партии „Заря Немана“ Томас Домаркас, он с другими лицами также раздавал агитационные брошюры. Позже один из группы подошел к машине Гражулиса и, ударив политика в лицо, быстро скрылся.

Кандидат „Зари Немана“ в плунгеском-ретавском округе Домаркас сказал, что Гражулиса ударил прохожий, а не член его команды.

„Он лжет, жаль, что этот человек ведет себя так неэтично. Мы стояли и раздавали рекламу, подбежал один из представителей рынка и велел сделать музыку потише. Я ему сказал, что не мы включаем музыку. Тогда он подбежал к Пятрасу, видимо, Пятрас ему что-то сказал, а тот его ударил. Мне этот человек не знаком, я его не знаю“, – сказал Домаркас.

Гражулис все равно настаивает на то, что пострадал от рук члена команды „Зари Немана“.

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