Европарламентарий Гражулис подробно рассказал о перенесенной агрессии

„Вчера на члена Европарламента Пятраса Гражулиса напали и его избили на Ретавском рынке. Сегодня после полученной травмы Гражулису стало хуже, выяснилось, что у него треснул зуб. Есть основания предполагать, что агрессор связан с членами команды политических конкурентов’’, – сказано в сообщении.

Инцидент произошел, когда Гражулис раздавал агитационные материалы, рядом находился кандидат партии „Заря Немана“ Томас Домаркас, он с другими лицами также раздавал агитационные брошюры. Позже один из группы подошел к машине Гражулиса и, ударив политика в лицо, быстро скрылся.

„Он лжет, жаль, что этот человек ведет себя так неэтично. Мы стояли и раздавали рекламу, подбежал один из представителей рынка и велел сделать музыку потише. Я ему сказал, что не мы включаем музыку. Тогда он подбежал к Пятрасу, видимо, Пятрас ему что-то сказал, а тот его ударил. Мне этот человек не знаком, я его не знаю“, – сказал Домаркас.