Политик написала в пятницу, что "непрививающиеся представляют угрозу нашему здоровью, экономике страны, бизнесу и жизням людей".

"Из-за них ни в чем неповинные люди должны изолироваться, а осенью все мы снова можем оказаться в карантине. Не общайтесь с непрививающимися", – писала она.

На следующий день она уточника свою мысль.

Юкнявичене писала, что общение с непривитыми - это то же самое, что поездка в автомобиле с пьяным водителем.

"Я призываю не общаться с непривитыми, поскольку общение с теми, кто сознательно не прививается - то же самое, что сесть в машину с пьяным водителем", - сказала политик.

Европарламентарий поблагодарила тех, кто привился от коронавируса.