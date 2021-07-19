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Европарламентарий Раса Юкнявичене призывает не общаться с непривитыми, об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Rasa Juknevičienė
Rasa Juknevičienė
© DELFI / Karolina Pansevič

Политик написала в пятницу, что "непрививающиеся представляют угрозу нашему здоровью, экономике страны, бизнесу и жизням людей".

"Из-за них ни в чем неповинные люди должны изолироваться, а осенью все мы снова можем оказаться в карантине. Не общайтесь с непрививающимися", – писала она.

На следующий день она уточника свою мысль.

Юкнявичене писала, что общение с непривитыми - это то же самое, что поездка в автомобиле с пьяным водителем.

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"Я призываю не общаться с непривитыми, поскольку общение с теми, кто сознательно не прививается - то же самое, что сесть в машину с пьяным водителем", - сказала политик.

Европарламентарий поблагодарила тех, кто привился от коронавируса.

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