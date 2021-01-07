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Первые дозы вакцины от компании Moderna должны поступить в страны-члены Евросоюза (ЕС), в том числе и в Литву, на следующей неделе, информировали BNS в представительстве Еврокомиссии (ЕК).
Moderna Covid-19 vakcina, moderna
Moderna Covid-19 vakcina, moderna
© Reuters / Scanpix

"По нашим данным, партии вакцины Moderna должны поступить во все государства ЕС на следующей неделе, они будут распределяться по принципу pro rata (в соответствии с численностью населения - ред.)", – сказали BNS в четверг в представительстве ЕК в Литве.

Как отмечает представительство ЕК, партии вакцины будут поставляться на основании конкретных соглашений стран-членов и производителя, а ЕК в этих соглашениях не участвует, поэтому точные цифры должны будут назвать литовские ведомства.

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Министерство здравоохранения, в свою очередь, сообщило, что подробности доставки вакцины сейчас согласуются, а более подробная информация об этом будет предоставлена после окончательного подтверждения.

Регулятор ЕК в среду разрешил использовать в ЕС вакцину компании Moderna.

Вакцина Moderna стала второй вакциной, разрешенной к применению в ЕС. В конце декабря регулятор дал разрешение применять вакцину, созданную компаниями Pfizer и BioNTech.

Вакцину Moderna следует хранить при температуре минус 20 градусов (Pfizer - при температуре минус 70), по этой причине логистика вакцины Moderna проще.

ЕК уже заказала вакцину Moderna, чтобы ею можно было обеспечить страны-члены ЕС.

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