"По нашим данным, партии вакцины Moderna должны поступить во все государства ЕС на следующей неделе, они будут распределяться по принципу pro rata (в соответствии с численностью населения - ред.)", – сказали BNS в четверг в представительстве ЕК в Литве.
Как отмечает представительство ЕК, партии вакцины будут поставляться на основании конкретных соглашений стран-членов и производителя, а ЕК в этих соглашениях не участвует, поэтому точные цифры должны будут назвать литовские ведомства.
Министерство здравоохранения, в свою очередь, сообщило, что подробности доставки вакцины сейчас согласуются, а более подробная информация об этом будет предоставлена после окончательного подтверждения.
Регулятор ЕК в среду разрешил использовать в ЕС вакцину компании Moderna.
Вакцина Moderna стала второй вакциной, разрешенной к применению в ЕС. В конце декабря регулятор дал разрешение применять вакцину, созданную компаниями Pfizer и BioNTech.
Вакцину Moderna следует хранить при температуре минус 20 градусов (Pfizer - при температуре минус 70), по этой причине логистика вакцины Moderna проще.
ЕК уже заказала вакцину Moderna, чтобы ею можно было обеспечить страны-члены ЕС.
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