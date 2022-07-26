Еврокомиссия утвердила вакцину Bavarian Nordic от оспы обезьян

Об этом объявлено через несколько дней после того, как Еврейское агентство лекарств рекомендовало расширить использование этого препарата. До этого вакциной Bavarian Nordic прививали только от привычной оспы, но теперь можно будет вакцинировать и от оспы обезьян.
ЕК недавно сообщила, что договорилась с производителем этого препарата о приобретении 163 620 доз.
Комиссия дала зеленый свет использованию вакцины после объявления в субботу Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) экстремальной ситуации международного масштаба из-за вспышки оспы обезьян.
По данным медиков, этой болезнью болеют больше всего молодые мужчины, имевшие половые отношения с другими мужчинами. Для этой инфекции, в частности, характерны температура, отек лимфоузлов и высыпания, похожие на оспу.
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