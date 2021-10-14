Еврокомиссар приглашает послов Литвы, Польши и Латвии обсудить миграционный кризис

В своем аккаунте в Twitter И. Юханссон еще в среду информировала, что инициирует встречу из-за обеспокоенности тем, что на границе с Беларусью застряли мигранты при крайне неблагоприятных погодных условиях.

"Я очень обеспокоена сообщениями о людях, в том числе и о детях, застрявших в лесах у внешней границы Евросоюза (ЕС) в крайне сложных условиях. Я попросила ЕК и Европейскую службу внешних связей встретиться с послами Польши, Литвы и Латвии в четверг, чтобы обсудить возможные дальнейшие действия", – сказала еврокомиссар.

Первым о планирующейся встрече сообщил новостной портал lrt.lt. По его данным, встреча перенесена. Это подтвердили и источники BNS в Брюсселе. Когда она состоится, пока не ясно.

Глава Департамента печати ЕК Эрик Мамер сказал lrt.lt, что у еврокомиссара вызывают обеспокоенность участившиеся сообщения о смертях мигрантов на границе Польши и Беларуси.

Хотя Брюссель выражает поддержку Литве в ее противодействии миграции, ведомства ЕС, другие международные структуры критикуют страну за применение практики выдворения мигрантов и считают, что это нарушает положения Конвенции о защите прав человека.

И все же на минувшей неделе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что услышала от И. Юханссон поддержку применяющимся Литвой мерам.

"Она вполне четко отметила, сказала совершенно внятно, что она ценит и выделяет Литву как пример того, как разобрались, приняли все меры и управляли кризисом, на ее взгляд, хорошо, так что удалось согласовать и интерес национальной безопасности, и европейские ценности", – сказала тогда А. Билотайте.

Помощь застрявшим мигрантам – дело всего ЕС

В распространенном комментарии для СМИ временный посол в ЕС Симонас Шатунас сказал, что предложил ЕК пригласить на встречу "председательствующую в ЕС Словению и другие страны ЕС".

"Ситуация на границе ЕС и Беларуси - дело безопасности всего ЕС. Помощь застрявшим мигрантам, предоставление надлежащих условий мигрантам должно быть делом всего ЕС, а не только стран ЕС, испытывающих давление (Александра) Лукашенко", - сказал он.

Он сказал, что Литва с самого начала гибридной атаки много и интенсивно работает с Комиссией.

"Принципиальная установка ЕК не меняется – то, что происходит на границе ЕС и Беларуси, является организованной контрабандой людьми и частью гибридной войны. Сама комиссар И. Юханссон повторяла это не раз", – отметил дипломат.

По словам С. Шатунаса, Литва с Комиссией и государствами ЕС продолжит поиск, как справиться с ситуацией на границе и "защитить детей и всех людей от незаконной контрабанды".

По данным постоянного представительства Литвы в ЕС, дата встречи послов с представителями Комиссии еще не утверждена.

Хотя Брюссель выражает поддержку Литве в ее противодействии миграции, ведомства ЕС, другие международные структуры критикуют страну за применение практики выдворения мигрантов и считают, что это нарушает положения Конвенции о защите прав человека.

И все же на минувшей неделе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что услышала от И. Юханссон поддержку применяющимся Литвой мерам.

"Она вполне четко отметила, сказала совершенно внятно, что она ценит и выделяет Литву как пример того, как разобрались, приняли все меры и управляли кризисом, на ее взгляд, хорошо, так что удалось согласовать и интерес национальной безопасности, и европейские ценности", – сказала тогда А. Билотайте.

В этом году в Литву через границу с Беларусью попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, большинство из них иракцы.