"В данном случае я поддерживаю амбициозные цели президента и надеюсь, что это станет реальностью. У комиссии есть сходный план и оба они реальны", – сказал В, Синкявичюс в пятницу в интервью программы "Тема дня" телеканала LRT.

Он отметил, что скорость вакцинации будет зависеть от компаний, поставляющих вакцины.

"Конечно, мы должны осознавать, что успех данного плана зависит не от Комиссии или стран-членов, а в данном случае – от готовности Литвы, но еще и от производственных мощностей компаний, которые уже производят вакцины или готовятся их производить, от различных непредвиденных ситуаций", – сказал еврокомиссар.

Он также отметил, что в феврале страны ЕС получат 33 млн доз вакцины, в марте – 55 млн, а каждый второй месяц квартала – как минимум по 100 млн. доз.

Виргиниюс Синкявичюс утверждает, что процесс мог бы ускориться за счет авторизации других вакцин.

Напомним, ЕС подписал договора о поставках вакцины с компаниями AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK, Pfizer и BioNTech, CureVac, Moderna.

Пока Европейское фармагентство утвердило три вакцины: Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.