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Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, представляющий Литву, поддерживает цель литовского президента Гитанаса Науседы привить к 6 июля от COVID-19 70% населения страны. Однако Еврокомиссар отмечает, что это будет зависеть и от компаний, поставляющих вакцины.
Oksfordo universitetas atliks tyrimą, kuriame paskiepys gyventojus dviem skirtingų vakcinų nuo COVID-19 dozėmis.
Oksfordo universitetas atliks tyrimą, kuriame paskiepys gyventojus dviem skirtingų vakcinų nuo COVID-19 dozėmis.
© EPA - ELTA

"В данном случае я поддерживаю амбициозные цели президента и надеюсь, что это станет реальностью. У комиссии есть сходный план и оба они реальны", – сказал В, Синкявичюс в пятницу в интервью программы "Тема дня" телеканала LRT.

Он отметил, что скорость вакцинации будет зависеть от компаний, поставляющих вакцины.

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"Конечно, мы должны осознавать, что успех данного плана зависит не от Комиссии или стран-членов, а в данном случае – от готовности Литвы, но еще и от производственных мощностей компаний, которые уже производят вакцины или готовятся их производить, от различных непредвиденных ситуаций", – сказал еврокомиссар.

Он также отметил, что в феврале страны ЕС получат 33 млн доз вакцины, в марте – 55 млн, а каждый второй месяц квартала – как минимум по 100 млн. доз.

Виргиниюс Синкявичюс утверждает, что процесс мог бы ускориться за счет авторизации других вакцин.

Напомним, ЕС подписал договора о поставках вакцины с компаниями AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK, Pfizer и BioNTech, CureVac, Moderna.

Пока Европейское фармагентство утвердило три вакцины: Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.

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