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Комиссар Европейской комиссии по внутренним делам Илва Йоханссон в понедельник посетит вместе с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте границу с Беларусью.
Еврокомиссар по внутренним делам посетит границу Литвы с Беларусью
© DELFI / Andrius Ufartas

Прибывшая ранее в страну для ознакомления с захлестнувшим Литву миграционным кризисом еврокомиссар также встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шиионите.

В рабочей программе члена ЕК также встречи с представителями Службы охраны государственной границы (СОГГ), работающими в Литве сотрудниками Frontex и представителями Европейского агентства по вопросам предоставления убежища (EASO).

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Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло более 3 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.

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