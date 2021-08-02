Еврокомиссар по внутренним делам посетит границу Литвы с Беларусью

Прибывшая ранее в страну для ознакомления с захлестнувшим Литву миграционным кризисом еврокомиссар также встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шиионите.
В рабочей программе члена ЕК также встречи с представителями Службы охраны государственной границы (СОГГ), работающими в Литве сотрудниками Frontex и представителями Европейского агентства по вопросам предоставления убежища (EASO).
Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло более 3 тыс. нелегальных мигрантов.
Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.
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