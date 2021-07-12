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Для решения проблемы нелегальной миграции через Беларусь Еврокомиссия (ЕК) уже в августе намерена выделить Литве 10 млн евро, утверждает еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон.
Еврокомиссар: на решение проблемы нелегальной миграции ЕК намерена выделить Литве 10 млн евро
© Reuters / Scanpix

Она сообщила об этом в понедельник на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента По иностранным делам и По гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

"Очень важный момент - финансовая помощь. Комиссия готова поддержать Литву в разрешении этой сложной ситуации и удовлетворении самых необходимых потребностей мигрантов", - сказала И. Йохансон.

"10 млн евро в августе будет выделено из различных фондов, а также на удовлетворение дополнительных потребностей, комиссия рассматривает и другие возможности", - добавила она.

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В этом году на границе с Беларусью литовские пограничники задержали в общей сложности 1676 мигрантов - в 20 раз больше, чем в прошлом году. Преимущественно это мигранты с Ближнего Востока и стран Африки.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси из-за санкций ЕС.

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