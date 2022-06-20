Еврокомиссар: чтобы помочь более слабым регионам, Вильнюсу выделили меньше средств

«Вильнюсский регион очень близок к 130% среднего валового внутреннего продукта (ВВП) Европейского Союза. (...) И в то же время у вас есть определенные регионы, особенно в Центральной и Западной Литве, ВВП которых составляет 46 или 50% среднего показателя по ЕС. Сравнивая эти цифры друг с другом, вы увидите каковы различия», — сказала Феррейра.

«Правительство хотело, чтобы эта огромная сумма была перенесена в Вильнюсский регион. Однако (...) мы решили, что средства теперь должны быть направлены на решение проблем отстающих территорий», — добавила она.

Европейская Комиссия, утвердив средства Фонды политики смычки для Литвы до 2027 года выделила столичному региону почти 364 млн евро. Это почти в два раза меньше, чем просило правительство. Между тем, регион Центральной и Западной Литвы получит около 4,1 млрд евро из этих фондов.

По мнению комиссара, самые богатые регионы не могут заботиться только о себе самих - они должны нести ответственность за развитие всей страны.

«Имея сильный центральный регион, страны должны создать условия для того, чтобы этот регион отвечал за общее развитие страны своими инновациями и потенциалом. (…) Самым богатым районам нельзя позволять заботиться только о самих себе», — сказала Феррейра.

По ее словам, с момента вступления в Евросоюз в 2004 году Литва добилась значительного прогресса во всех областях. Однако, по ее словам, Литве необходимо сосредоточиться на таких направлениях, как «зеленая» трансформация, сокращение социальной и региональной изоляции, занятость, а также улучшить систему образования и профессионального обучения.