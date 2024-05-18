Еврокомиссар: Балтийское море чрезвычайно загрязнено – 93% территории страдает от эвтрофикации

"В прошлом году мы пересмотрели Стратегию морской безопасности ЕС , чтобы окончательно сдвинуть с места вопрос неразорвавшихся боеприпасов на дне Балтийского моря, в этом году ЕК выделила на это 2 млн. евро", - сказал член Еврокомиссии.

Председатель Комиссии Сейма по морским делам Валдас Ракутис сказал, что в ближайшее время будет создана первая "черновая" версия Морской стратегии Литвы , которая может стать документом в сентябре. По его словам, тогда она сможет рассматриваться в Сейме.

"Через несколько недель после этой конференции у нас должен быть черновик, он будет разослан всем, кто присутствовал на мероприятии. (...) Он не будет публичным, организации должны отправить его после того, как они его дополнят, так должен родиться второй проект, уже гораздо более зрелый, чтобы мы могли говорить о том, что подготовили документ для рассмотрения в сентябре", - сказал Ракутис.