Согласно данным исследования, проведенного в августе-сентябре прошлого года, в Литве курит 45% мужчин, тогда как средний показатель ЕС составляет 26%. Между тем число курящих женщин в Литве меньше по сравнению со средним показателем Сообщества - 14% (21% в ЕС).

Общее число курящих по сравнению с аналогичным опросом 2017 года в Литве сократилось на 1 проц. пункт, в ЕС эта тенденция была лучше - 3 проц. пункта.

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В исследовании, данными которого в понедельник поделился Департамент контроля наркотиков, табака и алкоголя, в общей сложности опрошено 28 288 человек из 27 государств ЕС и Соединенного Королевства, в Литве было опрошено 1 008 респондентов.

Как показало исследование, большая часть курящих в Литве входит в возрастную группу 25-39 лет - 39% (средний показатель ЕС - 30%), в возрастной группе 15-24 года курит ровно одна четвертая (в ЕС - ровно одна пятая), в возрастной группе 40-54 года - 34% (в ЕС - 27%).

Как и во всем ЕС, в Литве никогда не курили 55% респондентов, раньше курили и бросили 17% опрошенных (22% в ЕС).

Жители Литвы чаще всего курят табачные изделия, хотя большая, чем в ЕС, часть населения предпочитает электронные сигареты: в Литве 11% всех опрошенных пробовали курить электронные сигареты (9% в ЕС), их курят чаще молодые люди - каждый четвертый молодой человек или девушка 15-24 лет.