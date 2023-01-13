"Евробарометр": как литовцев, так и других жителей ЕС беспокоит подорожание жизни

Во всех странах ЕС 7 респондентов из 10 сказали, что их беспокоит подорожание жизни. В Литве таких было 96% участников опроса, в Греции - 100%, на Кипре - 99%, в Италии и Португалии - по 98%.

В числе других проблем, которые больше всего беспокоят европейцев - нищета и социальная разобщенность, – об этом сказали 82% респондентов (в Литве – 85%) и глобальное потепление (в ЕС – 81%, в Литве – 74%).

В Литве 90% жителей опасаются, что война в Украине выйдет за пределы этой страны, а 88% беспокоятся в связи с возможностью ядерных атак. Из-за глобального потепления в ЕС больше всего беспокоятся жители Мальты (93%), Португалии и Польши (по 91%), ядерной атаки больше всего боятся – жители Мальты (93%) и Португалии (89%).

По данным опроса, 33% европейцев полностью, а 42% "в какой-то мере" с теми действиями, которые ЕС предпринял для оказания помощи Украине с начала войны, например, с введением санкций, оказанием финансовой, военной и гуманитарной помощи. В Литве эти действия полностью одобряют 55%, а "в какой-то мере" еще 33% респондентов.

С точки зрения финансового положения граждан опрос показывает проявление последствий кризисов, которые один за другим поразили Европу: почти половина европейцев (46%) сказали, что их уровень жизни ухудшился из-за пандемии Covid-19, из-за кризиса, который вызвала война России в Украине (в Литве – 40%).

Кроме того, 39% респондентов в ЕС указали, что их уровень жизни пока не снизился, но они предвидят ухудшение и пессимистически относятся к новому 2023 году (в Литве – 41%). С осени 2021 г. на 9% (с 30% до 39%) в странах ЕС увеличилось число жителей, которым "чаще всего" или "иногда" сложно оплатить счета (в Литве – 32%).

"Понятно, что подорожание жизни вызывает беспокойство у жителей, ведь все больше людей с трудом сводят концы с концами. Настало время, когда мы должны осуществить свои решения, обуздать счета, снизить инфляцию и создать условия для роста экономики. Мы обязаны защитить самых уязвимых членов общества", – сказала председатель ЕП Роберта Метсола.

Граждане ЕС надеются, что ЕС и в будущем будет искать решения для того, чтобы справиться с рядом кризисов, усугубляющих друг друга. Большая часть граждан поддерживает ЕС, который в прошлом году продемонстрировал впечатляющие способности объединения и применения действенных мер. На данный момент жителей ЕС не удовлетворяют решения по борьбе с кризисами, принимаемые как отдельными странами, так и на уровне ЕС. Лишь треть жителей ЕС удовлетворена действиями своих правительств или ЕС по обузданию растущих расходов на проживание. В Литве действиями властей в этом плане не довольны 75% жителей (довольны 21%, 4% не знают), а 48% респондентов в Литве не удовлетворены действиями ЕС по обузданию кризиса, связанного с подорожанием жизни (удовлетворены 34%, не знают 18%).

На фоне рекордной инфляции 37% жителей ЕС хотят, чтобы ЕП больше всего внимания уделял борьбе с нищетой и социальным разобщением. Услуги здравоохранения остаются приоритетным вопросом для 34% жителей, а борьба с глобальным потеплением и помощь бизнесу и создание новых рабочих мест – 31%. По мнению жителей Литвы, ЕП больше всего внимания должен уделять борьбе с нищетой и социальным разобщением (50%), поддержке экономики и созданию новых рабочих мест (48%) и обороне и безопасности ЕС, включая охрану внешних границ ЕС (44%).

Поддержка ЕС по-прежнему растет: 62% участников опроса считают, что их членство в ЕС "хорошее дело", – это один из самых лучших результатов с 2007 г. В Литве так считают 79% респондентов. 2/3, или 66% респондентов, граждан ЕС считают, что членство их страны в блоке - важное дело, а 72% согласны, что их стране на пользу членство в ЕС (в Литве соответственно 82 и 91%). Что вклад ЕС в поддержание мира и укрепление безопасности - важное достоинство членства в ЕС, считают 36% европейцев, это на 6% больше, чем осенью 2021 г. В Литве так считают 43% жителей. Кроме того, европейцы считают, что ЕС побуждает более тесное сотрудничество стран-членов (35%) и способствует росту экономики (30%).

Этот опрос "Евробарометр" провел по заказу ЕП в 27-ми странах ЕС с 12 октября по 7 ноября 2022 г. (опрос осуществляла компания Kantar). В Литве опросили 1002 респондентов, во всем ЕС в опросе участвовал 26 431 респондент.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом.

