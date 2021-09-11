С утверждением, что "все должны привиться от коронавируса, поскольку это гражданский долг" полностью согласились 37% участников опроса в Литве, еще 27% были склонны согласиться с этим утверждением. 13% участников проса не были склонны соглашаться с этим, а 23% – категорически с этим не согласны.

В среднем по Евросоюзу 66% жителей согласны с этим утверждением, несогласных – 29%.

64% респондентов в Литве согласны с утверждением, что европейский цифровой COVID-сертификат - самое безопасное средство путешествия по Европе во время пандемии (в целом в ЕС таких – 65%).

73% респондентов в Литве считают, что именно благодаря ЕС у Литвы появился доступ к вакцине от COVID-19. В целом по ЕС так считают 64% респондентов.

Стратегией вакцинации, которую проводят власти Литвы, полностью довольны 11% респондентов (в ЕС – 9%) скорее довольны – 42% (в ЕС – 41%). Скорее или полностью не согласны - 26% (в ЕС – 26%) о 19% (в ЕС – 20%).

На вопрос, все ли в Литве идет в верном направлении, 29% респондентов ответили, да (в среднем в ЕС – 21%), 43% ответили нет (в ЕС – 48%). Направление ЕС положительно оценили 35% литовских респондентов (в ЕС – 24%), отрицательно – 29% (в ЕС – 37%).

37% сказали, что у них лично все идет в положительном направлении (в среднем по ЕС – 36%), 24% сказали, что нет (в ЕС – 21%).

Этот опрос по заказу Европарламента в Литве был проведен 17–25 августа. Всего в 27-ми странах ЕС опросили 26 459 жителей старше 15 лет. Во всех странах опросили по 1000 жителей, только в Люксембурге, Мальте и на Кипре по 500.