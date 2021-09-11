aA
64% жителей Литвы считают вакцинацию от коронавируса своим гражданским долгом, таковы данные опроса, проведенного "Евробарометром".
eilė prie Litexpo . Skaitytojos nuotrauka
eilė prie Litexpo . Skaitytojos nuotrauka
© Asmeninio albumo

С утверждением, что "все должны привиться от коронавируса, поскольку это гражданский долг" полностью согласились 37% участников опроса в Литве, еще 27% были склонны согласиться с этим утверждением. 13% участников проса не были склонны соглашаться с этим, а 23% – категорически с этим не согласны.

В среднем по Евросоюзу 66% жителей согласны с этим утверждением, несогласных – 29%.

Статьи по теме:
Организаторы марша семей объявили резолюцию: отозвать "паспорт возможностей" и троих министров  (240)
Организаторы приглашают на митинг представителей оппозиции, правящие приходит не планируют  (10)

64% респондентов в Литве согласны с утверждением, что европейский цифровой COVID-сертификат - самое безопасное средство путешествия по Европе во время пандемии (в целом в ЕС таких – 65%).

73% респондентов в Литве считают, что именно благодаря ЕС у Литвы появился доступ к вакцине от COVID-19. В целом по ЕС так считают 64% респондентов.

Стратегией вакцинации, которую проводят власти Литвы, полностью довольны 11% респондентов (в ЕС – 9%) скорее довольны – 42% (в ЕС – 41%). Скорее или полностью не согласны - 26% (в ЕС – 26%) о 19% (в ЕС – 20%).

На вопрос, все ли в Литве идет в верном направлении, 29% респондентов ответили, да (в среднем в ЕС – 21%), 43% ответили нет (в ЕС – 48%). Направление ЕС положительно оценили 35% литовских респондентов (в ЕС – 24%), отрицательно – 29% (в ЕС – 37%).

37% сказали, что у них лично все идет в положительном направлении (в среднем по ЕС – 36%), 24% сказали, что нет (в ЕС – 21%).

Этот опрос по заказу Европарламента в Литве был проведен 17–25 августа. Всего в 27-ми странах ЕС опросили 26 459 жителей старше 15 лет. Во всех странах опросили по 1000 жителей, только в Люксембурге, Мальте и на Кипре по 500.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Йонас Милюковас. Вакцины и вирусы. Кто кого и когда? (8)

Для начала разберемся с вирусом. Почему появляются...

Минздрав Литвы одобрил прививку от COVD-19 дополнительной дозой (122)

Министерство здравоохранения Литвы узаконило...

После встречи с премьер-министром и бизнес и профсоюзы говорят: единственный выход - вакцинация (74)

В понедельник утром бизнес и профсоюзы еще высказывали...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы ответила участникам протеста: полную "свободу заболеть" мы не сможем вам предоставить (30)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 10 сентября...

"Евробарометр": 64% жителей Литвы считают вакцинацию от коронавируса своим гражданским долгом (2)

64% жителей Литвы считают вакцинацию от коронавируса...

Popierinis galimybių pasas

Решения последней ночи: в летних кафе "паспорт возможностей" не потребуется (100)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в пятницу...

Врач: я привился третьей дозой и могу рассказать, как себя чувствую (6)

В Литве враче уже начали прививать от коронавируса...

В Шяуляйской больнице из-за COVID-19 ограничивают предоставление плановых услуг (25)

В Шяуляйской республиканской больнице из-за COVID-19...