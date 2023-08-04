Еврейская община Литвы в очередной раз призывает ЛЦИГРЖ демонтировать памятник Крикштапонису

Однако Еврейская община Литвы оценивает данное обращение в Генеральную прокуратуру неоднозначно. По мнению общины, это уклонение от ответственности.

"Крикштапонису присвоен статус солдата-добровольца, кроме того, указом президента ему присвоено звание полицейского. Мы считаем, что неправильно и незаконно сносить памятник солдату-добровольцу", — заявил в конце июля агентству ELTA заместитель генерального директора ЛЦИГРЖ Витас Лукшис.

Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы придерживается мнения, что пока участвовавший в событиях Холокоста Крикштапонис не лишен статуса солдата-добровольца, было бы некорректно демонтировать мемориальный камень, посвященный партизану. Поэтому руководство Центра на прошлой неделе обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой лишить Крикштапониса упомянутого статуса.

"ЕОЛ призывает ЦИГРЖЛ принять срочные меры и, в соответствии с рекомендациям комиссии по десоветизации, убрать памятник Ю. Крикштапонису из центра города Укмерге", — говорится в пресс-релизе Еврейской общины.

"Вместо того, чтобы предпринять конкретные действия и убрать памятник лицу, ответственному за расправу над тысячами невинных евреев, ЦИГРЖЛ обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой лишить партизана присвоенного ему статуса. Это – явное затягивание и перекладывание ответственности на другую организацию", — говорится в пресс-релизе общины.

Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, посетившая Укмерге в начале июня, призвала местные власти убрать памятник Крикштапонису. По ее словам, участие Крикштапониса в Холокосте неоспоримо, это подтверждают и документы, собранные ЛЦИГРЖ.