Во всем мире Йом Ха-Шоа – День памяти жертв Холокоста – в этом году вспоминают 27–28 апреля. В этот день призывают вспомнить убийства, совершенные нацистскими преступниками и их пособниками, осознать боль, вызванную Холокостом, и связанные с ним утраты, осознать, какую опасность антисемитизм представляет в наше время.

Председатель общины Фаина Куклянски подчеркнула, что само участие в Йом Ха-Шоа шлет весть: "Шрамы, оставленные трагедией Холокоста, глубоко врезались не только в память еврейского народа. Это незаживающие раны Литвы, которые с годами не уменьшаются. Кошмар, который в то время происходил на улицах и в скверах литовских городов, пригородов, в лесах. Сегодня мы обязаны открытыми глазами смотреть на трагедию Холокоста и конкретными действиями бороться со все еще появляющимися проявлениями антисемитизма. Каждый из нас своим участием в памяти Йом Ха-Шоа ясно говорит – мы не допустим повторения таких трагедий. Трудно осознать, но в последнее время мы наблюдаем выпады против Панеряйского мемориала. Мы видим, как марают память убитых евреев Литвы. Мы не будем молчать и не потерпим такие действия – история учит нас, что молчание и опущенные головы только побуждают преступников идти дальше – этого не будет".