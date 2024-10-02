Эволюция автопарка литовской полиции – от „Жигули“ до Tesla: помните ли вы, на чем раньше ездили патрульные?

Первые служебные автомобили Литве подарила полиция Швеции, это были Volvo 224 (1987 г.в.).
„Время было непростое, Литва только восстановила независимость, становилась на ноги, а обновлять советский автопарк было необходимо, поэтому подарок шведа был долгожданным. Автомобили передали Дорожной полиции и Литовской полицейской академии.
До наших дней сохранился лишь один такой автомобиль, который использовали для подготовки сотрудников в Полицейской академии в Вильнюсе“, – рассказала полиция.
В то же время полиция ездила и на „Жигули“: „ВАЗ 2101“, „ВАЗ 2106“, „ВАЗ 2108“, „ВАЗ 2109“, „Москвич 2141“, „УАЗ 469“.
Наверное, немногие помнят, что тогда полицейские машины были не бело-зелеными, а бело-черными, на дверцах были гербы конкретного округа.
Один бело-черный Volkswagen Jetta несколько лет назад отреставрировал Retromobile.
Первые немецкие машины в Литву привезли в июне 1990 года. Из Германии пригнали три белых автомобиля, два передали Вильнюсской дорожной полиции, а один – Каунасской. В начале 1991 г. их покрасили в бело-черный, такая окраска использовалась до 1994 года.
Позже полиция ездила на Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Škoda Yeti, Nissan NV 200, Audi, BMW и многих других автомобилях.
Еще один прорыв наблюдался в апреле 2017 г., когда на улицы выехал Audi A6 Quattro без опознавательных знаков, который водители окрестили, „черной вдовой“ или „Яниной“ (по буквам номера JNN).
Этот автомобиль за 84 000 евро наводил ужас на водителей, в нем было установлено оборудование за 35 000 евро для распознавания разного рода нарушений.
Представитель Дорожной полиции Витаутас Грашис сказал тогда, что это оборудование распознает случаи превышения скорости, выявляет, застрахован ли автомобиль, действует ли техосмотр и не объявлен ли автомобиль в розыск.
Кроме того, благодаря установленному оборудованию системы сразу же формируют протоколы о правонарушениях и рассылают их.
В 2021 г. полиция тестировала электромобиль Tesla model 3, поскольку машина была получена на время, в ней не было никакого дополнительного оборудования, только мигалки.
В прошлом году полиция за 666 600 евро приобрела 12 новых BMW 530d xDrive.