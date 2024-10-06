2024.10.06 11:38

Эвакуированные из Ливана литовцы добрались до Шяуляй

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Iš Libano evakuoti lietuviai sėkmingai pasiekė Šiaulius
Iš Libano evakuoti lietuviai sėkmingai pasiekė Šiaulius
ФОТО: Ieva_Budzeikaite | Delfi

В воскресенье рано утром на авиационной базе Литовских ВВС в Шяуляй совершил посадку самолет „Спартан“, на котором из Ливана привезли граждан Литвы, сообщает Литовская армия.

В Ливан самолет вылетел в пятницу, однако, по словам пилотом, им почти сутки требовалось ждать возможности попасть в воздушное пространство Ливана из-за постоянных бомбардировок.

В субботу из Турции „Спартан“ вылетел в аэропорт Бейрута, забрал собравшихся там граждан Литвы и с ними на борту покинул Ливан.

Iš Libano evakuoti lietuviai sėkmingai pasiekė Šiaulius

Напомним, что в ночь на воскресенье из Ливана эвакуировали 18 граждан Литвы и 8 граждан Латвии. Во вторник из Ливана в Польшу удалось доставить 9 граждан Литвы.

Национальный центр управления кризисами с начала августа настоятельно рекомендует гражданам Литвы покинуть Ливан.

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