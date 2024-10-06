Эвакуированные из Ливана литовцы добрались до Шяуляй

В Ливан самолет вылетел в пятницу, однако, по словам пилотом, им почти сутки требовалось ждать возможности попасть в воздушное пространство Ливана из-за постоянных бомбардировок.

В субботу из Турции „Спартан“ вылетел в аэропорт Бейрута, забрал собравшихся там граждан Литвы и с ними на борту покинул Ливан.

Напомним, что в ночь на воскресенье из Ливана эвакуировали 18 граждан Литвы и 8 граждан Латвии. Во вторник из Ливана в Польшу удалось доставить 9 граждан Литвы.