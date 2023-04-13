Eurostat: хуже всего в ЕС свое здоровье оценивают пожилые жители Литвы и Латвии

Самые высокие оценки собственного здоровья были зафиксированы среди пожилых жителей Ирландии (65,8%), Швеции (61,9%) и Бельгии (59,3%). Реже всего состояние своего здоровья как "хорошее" и "очень хорошее" характеризовали опрошенные в Литве (9,8%), Латвии (14,5%), Португалии (16,8%), Хорватии (20,8%) и Эстонии (23,3%).
При этом вариант "очень хорошее" в Литве выбрали только 0,2% респондентов, в Латвии — 0,3%, в Эстонии — 1,5%. Чаще всего такую оценку собственному здоровью давали пожилые ирландцы (22,2%), шведы (17,1%) и австрийцы (13,6%). В среднем по ЕС этот показатель составил 5,5%.
Эксперты Eurostat обращают внимание, что городские жители обычно оценивают свое здоровье немного лучше, чем в среднем по стране: 42,5% против 41% опрошенных. Впрочем, разрыв между показателями существенно отличается от страны к стране: например, в Словении он составляет более 7%, а в Латвии — всего 0,1%.
В некоторых государствах Евросоюза, напротив, пожилые горожане считают свое здоровье не таким хорошим, как их соотечественники в среднем по стране. Такую ситуацию социологи наблюдают во Франции, Нидерландах и Люксембурге.
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