По предварительным данным пожарных, люди во время бури не пострадали.

Клайпедчане говорят, что не видели такой бури уже 10 лет.

Йоникас сказал Info TV, что дождь прекратился в 14 ч., а сильный ветер дул всю ночь и половину дня. Скорость ветра была 30 м/с.

Audra pajūryje DELFI

Статьи по теме: В Клайпеде после бури сложилась чрезвычайная ситуация

В акватории порта уровень воды поднялся на 60 см, а в заливе на 1 м. Увеличился уровень воды и в реке Дане.

Некоторые жители до обеда не могли выйти из домов, поскольку дворы были затоплены.

"Буря нанесла ущерб всем. Этот ущерб сложно оценить, но буря - это стихийное бедствие", – сказал собеседник.