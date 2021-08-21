По предварительным данным пожарных, люди во время бури не пострадали.
Клайпедчане говорят, что не видели такой бури уже 10 лет.
Йоникас сказал Info TV, что дождь прекратился в 14 ч., а сильный ветер дул всю ночь и половину дня. Скорость ветра была 30 м/с.
В акватории порта уровень воды поднялся на 60 см, а в заливе на 1 м. Увеличился уровень воды и в реке Дане.
Некоторые жители до обеда не могли выйти из домов, поскольку дворы были затоплены.
"Буря нанесла ущерб всем. Этот ущерб сложно оценить, но буря - это стихийное бедствие", – сказал собеседник.
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