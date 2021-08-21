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После сильной бури, которая разыгралась в Клайпеде в среду, ситуация была чрезвычайной – валились деревья, воды ливня затопили улицы и дворы. Деревья местами падали на автомобили. По словам главы Klaipėdos vanduo Бенитаса Йоникаса, волны достигали 4,5 м, за сутки выпала практически месячная норма осадков.
Audra Klaipėdoje / T. Ruginio/ Aurimas S-kas nuotr.
Audra Klaipėdoje / T. Ruginio/ Aurimas S-kas nuotr.

По предварительным данным пожарных, люди во время бури не пострадали.

Клайпедчане говорят, что не видели такой бури уже 10 лет.

Йоникас сказал Info TV, что дождь прекратился в 14 ч., а сильный ветер дул всю ночь и половину дня. Скорость ветра была 30 м/с.

Audra pajūryje
Audra pajūryje
© DELFI
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В акватории порта уровень воды поднялся на 60 см, а в заливе на 1 м. Увеличился уровень воды и в реке Дане.

Некоторые жители до обеда не могли выйти из домов, поскольку дворы были затоплены.

"Буря нанесла ущерб всем. Этот ущерб сложно оценить, но буря - это стихийное бедствие", – сказал собеседник.

Audra pajūryje
Audra pajūryje
© DELFI

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