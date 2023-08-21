Этот старый литовский курорт дышит покоем: цены в Юодкранте, и почему любителям цеппелинов сюда лучше не ехать

Сейчас в Юодкранте нет как такового центра. Несколько лет назад здесь была ликвидирована школа, поэтому не услышишь детского гомона. Правда, детский сад в Юодкранте остался.

Один из них называется Sea and Sand и принимает гостей и сейчас, две ночи для семьи с ребенком обойдутся в 153 евро.

Во всех виллах сейчас действуют гостиницы. Цены в них такие же, как и на других курортах. Две ночи на двоих в Kuršių kiemas – Villa Bachmann стоят 238 евро, на вилле Flora три ночи стоят 300 евро. Похожая цена и в гостинице Eglių slėnis – две ночи 218 евро. Немного дешевле в Ąžuolynаs - две ночи 174 евро.

Люди, игнорирующие Юодкранте, говорят, что там скучно, безлюдно и нечем заняться. А те, кто здесь останавливается, ценят курорт именно за тишину и немноголюдность. Юодкранте старше Паланги и в свое время принадлежала немцам.

Исследователь Малой Литвы Альбертас Юшка (1931-2014) писал, что после войны в Юодкранте вернулось немного местных жителей. Одних отсеял 312-й Гродненский распределительный лагерь, другим поселиться здесь помешал тот факт, что косу объявили приграничной зоной. Для приезда сюда хотя бы на день нужно было разрешение. Кроме того, до 1950 г. никакого сообщения с косой не было, туда не ходили ни суда, ни паромы.

"Как только ложились сумерки, мощные прожекторы освещали весь берег Мелнраге и Гируляй, чтобы никто не вздумал на судне или каким-то иным способом попытаться бежать на Запад. Не удивительно, что в июля 1946 г. в Юодкранте жило всего несколько семей, а 48 красивых рыбацких домов стояли с заколоченными окнами. И потом ежегодно приезжало всего по несколько семей: в 1947 г. – 9, 1948 – 2, 1949 – 4, 1950 – ни одной. Однако в 1956 г. в Юодкранте уже был 541 житель. Из них 50 (9,2%) - коренные жители", - писал Юшка.