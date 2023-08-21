Этот старый литовский курорт дышит покоем: цены в Юодкранте, и почему любителям цеппелинов сюда лучше не ехать

Люди, игнорирующие Юодкранте, говорят, что там скучно, безлюдно и нечем заняться. А те, кто здесь останавливается, ценят курорт именно за тишину и немноголюдность. Юодкранте старше Паланги и в свое время принадлежала немцам.
О прошлом напоминают красивые старинные виллы. Ничего подобного вы не увидите в других литовских городах.
Во всех виллах сейчас действуют гостиницы. Цены в них такие же, как и на других курортах. Две ночи на двоих в Kuršių kiemas – Villa Bachmann стоят 238 евро, на вилле Flora три ночи стоят 300 евро. Похожая цена и в гостинице Eglių slėnis – две ночи 218 евро. Немного дешевле в Ąžuolynаs - две ночи 174 евро.
В советское время центр городка перенесли в северную часть, ближе к старым виллам. В центре построили почту, магазины, ресторанный комплекс, летом там работали большие ведомственные дома отдыха.
Один из них называется Sea and Sand и принимает гостей и сейчас, две ночи для семьи с ребенком обойдутся в 153 евро.
Сейчас в Юодкранте нет как такового центра. Несколько лет назад здесь была ликвидирована школа, поэтому не услышишь детского гомона. Правда, детский сад в Юодкранте остался.
Исследователь Малой Литвы Альбертас Юшка (1931-2014) писал, что после войны в Юодкранте вернулось немного местных жителей. Одних отсеял 312-й Гродненский распределительный лагерь, другим поселиться здесь помешал тот факт, что косу объявили приграничной зоной. Для приезда сюда хотя бы на день нужно было разрешение. Кроме того, до 1950 г. никакого сообщения с косой не было, туда не ходили ни суда, ни паромы.
"Как только ложились сумерки, мощные прожекторы освещали весь берег Мелнраге и Гируляй, чтобы никто не вздумал на судне или каким-то иным способом попытаться бежать на Запад. Не удивительно, что в июля 1946 г. в Юодкранте жило всего несколько семей, а 48 красивых рыбацких домов стояли с заколоченными окнами. И потом ежегодно приезжало всего по несколько семей: в 1947 г. – 9, 1948 – 2, 1949 – 4, 1950 – ни одной. Однако в 1956 г. в Юодкранте уже был 541 житель. Из них 50 (9,2%) - коренные жители", - писал Юшка.
"Религиозная жизнь здесь, как и во всей Литве, была ограничена: уцелевшую во время войны церковь сделали складом. В храме уничтожили орган, витражи, убрали амвон, алтарь, скамьи, сняли колокол. Остались голые стены… Однако этому храму еще повезло, решением Минкульта от 1976 г. там разместили Музей миниатюр. Снова привели в порядок интерьер, окна украсили витражи художника А.Бружаса. Летом в здании проводили музыкальные и поэтические вечера. А несколько лютеранских семей из Юодкранте пару раз в год ездили в Клайпеду на службу в усадьбу рыбака Йонаса Кайтиниса. Проповедник Б.Блазнер пытался собрать людей в самой Юодкранте, но он проповедовал писал Юшка.
Сейчас в Юодкранте насчитывается 430 жителей.
Летом Юодкранте оживает. На ведьмину гору привозят туристов с круизных судов. Но особой суеты здесь не бывает, на улицах курорта спокойно.
"В отпуске нам не нужны люди. Мы не за этим приехали в Юодкранте. За год мы так успеваем наобщаться, что плохо от людей иногда становится. Поэтому мы сюда и приехали, чтобы отдохнуть. Если захочется суеты - можно съездить в Клайпеду или Ниду. Но пока не ездили ни разу", - сказали супруги из Каунаса.
Они сказали, что в Юодкранте стоит особый запах сосен, а воздух свежий и чистый. Особенно после дождя.
Предприниматель из Вильнюса купил в Юодкранте небольшую квартиру. Он с подросткового возраста занимался спортом, поэтому в Юодкранте много катается на велосипеде.
Однако жительница Юодкранте Сандра Берлетайте сказала, что некоторые туристы критикуют это место.
"Мы живем у главной улицы, работаем с туристами. Некоторые приезжают сюда 10 и даже 20 лет подряд, а некоторые еще больше. Они могут сравнить, что сейчас, с тем, что было. Некоторые говорят: "Раньше было лучше. Сейчас вы уже пообтрепались, уровень упал. Что-то не так". Но это уже критика в адрес муниципалитета, заседающего в Ниде", - сказала женщина.
Она порадовалась, что вместо школы строят здание дирекции Национального парка Куршской косы и центр для посетителей парка.
На Куршской косе продают свеже копченую рыбу. Правда, цены здесь выше, чем в Клайпеде. Если в Клайпеде продают на развес, то здесь поштучно. Большой лещ стоит 12 евро, поменьше – 8 евро, морской окунь – 6 евро, угорь – 50 евро.
Летом в Юодкранте работает несколько магазинов, кафе, рестораны. Здесь можно арендовать самокат (8 евро в час) или велосипед (5 евро в час).
В плохую погоду на автобусе из Юодкранте можно поехать в Ниду (билет стоит 4 евро) или в Клайпеду (3 евро). Можно на пароме отправиться в Древерну.
Цены в местных кафе высокие. Например, в кафе Kurėnаs салат "Цезарь" стоит 13 евро, картофельные блины со шкварками и сметаной - 11 евро, макароны с соусом болоньезе – 14 евро, котлета по-киевски – 16,5 евро, суп дня – 5 евро.
В ресторане гостиницы Flora треска стоит 16 евро, лосось – 20 евро, бургер с говядиной – 12 евро, карбонад – 14 евро, суп дня – 4 евро, уха – 5 евро.
В пиццерии Malka пиццы стоят по 14 евро, суп дня – 5 евро, куриный суп – 6 евро, салат "Цезарь" – 13 евро, ребрышки – 18 евро, корейка Tomahaukas – 18 евро.
В кафе Žvejonė корейка стоит 13 евро, блюдо из судака Žvejonė - 18 евро, жаркое из свиной шеи – 15 евро, холодный борщ – 4,5 евро, рыбный бульон с угрем – 5 евро, картошка фри с сосиской – 6 евро.
В кафе Mimosa разные запеканки стоят 12 евро.
Интересно, что в кафе Юодкранте в меню нет цеппелинов. Выяснилось, что в ресторане Juodas kalnas цеппелины готовят несколько раз в год. Тогда отведать это блюдо люди приезжают даже из Ниды.
По словам главы компании Umamis, которой принадлежит ресторан, Симоны Банюлайтите, день, когда у них готовят цеппелины - настоящее событие.
"Приготовление цеппелинов отнимает много времени. Поэтому в большинстве кафе Неринги их готовят из полуфабрикатов. Конечно, в таком случае время экономят, цена бывает ниже. Мы готовим и варим сами. Поскольку наш повар крупный мужчина, ладони у него большие, вот и цеппелины получаются гигантские. Кто их пробовал, часто звонят и спрашивают, когда еще будем готовить?" – рассказала Банюлайтите.
Порция цеппелинов здесь стоит 12 евро. По словам Банюлайтите, иногда в их ресторане жарят большие картофельные блины. Из порция стоит 13 евро.