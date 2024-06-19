Этот киоск с едой – настоящая находка: пельмени и блюда на любой вкус

Итак Koldūnų taškas.
Место достаточно укромное, если не знать, что там находится киоск с едой, то его можно и не заметить.
В киоске можно заказать не только вареники и пельмени.
В меню есть холодный борщ. Само меню достаточно занимательное - названия игривые, вызывают не только улыбку, но и смех. Например: „френд коровы“, „кузены вареников“, „поправь здоровье“. Коллектив потрудился на славу, выдумывая названия.
Компания была большая, блюд заказали немало.
Начнем с супов
Суп чили (Čilas) – 3,50€. Очень горячий и вкусный. К нему подают мягкий хлеб с чесночным маслом…
Холодный борщ (Šaltekai) – 3,50€
После первой ложки уже хотелось исполнить гимн Литвы.
Жареные пельмени со свининой (Kiaulė) – 6,50€. Соус к ним подают отдельно, можно брать любой: чесночный, пикантный или острый- пальчики оближешь.
Поправь здоровье – 2,00€ (куриный бульон)
Готов поспорить, что бульон настоящий - не из порошка, объедение.
Сырная подушка (Sūrio patalai) – 6,90€
Если вы настоящий маньяк-любитель сыра, это блюдо - то, что вам нужно. Жаренные пельмени с толстым слоем плавленного сыра.
Косуля (Stirna) – 7,50€ (пельмени с мясом косули в грибном соусе). Эти пельмени - настоящий хит.
Творожные котлетки (Varškės kotletukai)– 6,50€
Сырники такие пышные, что сразу ясно - их готовили на месте. Очень вкусно.
Куриные палочки (Vištos fingeriai) – 6,50€
Курятина свежая, панировка местная, это точно не блюдо из полуфабрикатов.
Итог. Меню Koldūnų taškas - это новинка для Жирного Кота, обычно заведения фастфуда такого разнообразия блюд не предлагают, вкус этих блюд пока никого не разочаровал!