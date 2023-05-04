Этот бизнес называют одним из самых циничных в Литве: намереваются ввести запрет

Предприниматели утверждают, что власти должны бороться не с ними, а с "черным" рынком и отрицают, что нарушают действующие правила.

С 1 июля 2022 года в Литве запрещено продавать пополнения для электронных сигарет с разными ароматами, но бизнес нарушает действующее правило.

С 1 июля 2022 года расследуют 8 дел, связанных с нарушением этого запрета. Штрафы в размере 750-2000 евро были назначены компаниям Daisena, Revoliucija, Crocus group, Ecodumas (повторное нарушение), Amber Distribution, Skonis ir kvapas, Mattsalt, сообщает Delfi представитель Государственной службы по защите прав потребителей (ГСЗПП) Даля Малинаускене. Она считает, что штрафы нарушителей не пугают.

Кроме того, для доказательства нарушения служба должна назначать экспертизу, на данный момент на экспертизы потрачено больше 14 евро. В Литве нет лаборатории, которая может провести такую экспертизу, поэтому обращаются за помощью к датчанам.

Депутат Витаутас Кярнагис назвал распространителей электронных сигарет самым циничным бизнесом.

"Я думаю, это самый <...> циничный бизнес, с которым мне пришлось встретиться. Они суют закон под нос и говорят: смотрите, вы говорите, что провели исследование в Дании, а наши сигареты с запахом, значит, вам нечего нам предъявить. Мы говорим, вы ведь понимаете, что вкус и запах запрещены. [Отвечают]: да, но в законе видно, что запрещен только вкус. Что мы делаем сейчас <...>. Первый шаг, на следующей неделе я зарегистрирую два проекта. Один - для облегчения работы Департамента контроля над наркотиками, табаком и алкоголем, чтобы у них мог быть тайный покупатель. Такие покупатели есть и сейчас, но сейчас они должны предупреждать о проверке, поэтому это, скорее, визит. По новым правилам появится тайный покупатель.

Второе, после отсылки данных в лабораторию и получения ответа ГСЗПП укажет, какие продукты запрещены в Литве. В это войдет упоминание химического состава, упаковок. Это 4–5 изменений, о которых просят службы", – сказал Кярнагис.

Правда, сам депутат не считает, что это поможет, равно как и не верит в силу больших штрафов. "У них такой оборот, что несколько тысяч - просто смех", – сказал Кярнагис.

Он убежден, что электронные сигареты в Литве должны запретить. По его словам этот запрет поддерживают не только правящие, но и оппозиция.

Экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига считает, что запретить электронные сигареты стоит, но по другой причине. За нарушение действующего закона он предлагает лишать компании лицензий.

Верига считает, что запретить электронные сигареты надо потому, что в них добавляют наркотики. Кроме того, он предлагает ограничить возраст покупателей электронных сигарет.

Социал-демократ Оринта Лейпуте сказала Delfi, что их фракция запрет на продажу электронных сигарет не обсуждала. Она считает, что запрет был бы слишком жесткой мерой, но согласилась с тем, что проблему надо решать.

Глава компании Ecodumas, распространяющей электронные сигареты, Эдвинас Изокайтис сказал, что политики должны не объявлять войну нормальному и официальному бизнесу, а воевать с "черным" рынком, чтобы детям не продавали всякую "отраву".

"Мы работаем, верим в этот продукт. Ездим по всему миру, по Европе, работаем, в других местах власти это поощряют. Лучше ничего не курить, но электронные сигареты лучше табака. А тут нас представляют как отраву, как будто получили деньги от Philip Morris (конкурент на рынке, продающий нагревательный табак – Delfi)", – сказал Изокайтис.

Он считает, что политики не могут запретить электронные сигареты.

"Есть ЕС. Мы не можем запретить велосипед, значит, и электронные сигареты не можем", – заметил Изокайтис.

Он отрицает, что бизнес обходит и нарушает действующие законы.