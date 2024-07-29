Этого не видели даже иностранцы – такая идея может изменить лицо Паланги

В Паланге есть такое место, где собирается много бабушек. Однако это не ресторан, о котором мы писали. Здесь бабушки продают выращенные в своих садах и огородах овощи, ягоды и фрукты, рукоделие и т.д. Нередко с ними приходят и внуки. Это палангский рынок, где летом бывает особенно много покупателей. Рынок удивляет не только ассортиментом, но и различными идеями. В конце июля стартовал проект – „Рынок внучков“.