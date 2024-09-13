"Это психологический террор“. Появилась петиция о проблемах белорусов и россиян, которые не могут получить гражданство Литвы

„Но все это подрывает доверие к государству и его представителям, — пишет Виктор Воронков. — Каждый человек, чьи документы лежат у вас на столе, ИМЕЕТ право стать гражданином нашей страны“.

Автор обращения отмечает, что, по его сведениям, за последние два года, после начала войны в Украине, литовский президент не подписал „практически ни одного указа“ о предоставлении гражданства Литвы на основании натурализации гражданам России и Беларуси. В свою очередь, Комиссия по гражданству не рассматривает заявления таких кандидатов.

Петиция начала распространяться в интернете 12 сентября. За первые сутки она собрала более 100 подписей. Ее автор — предприниматель и активист Виктор Воронцов, который переехал в Литву из России в 2004 году и сам прошел долгий путь к получению литовского гражданства.

Автор призывает президента быть гарантом исполнения законов и „честно и уважительно выполнять свои обязанности по отношению к другим членам общества, даже если они еще не имеют литовского гражданства“.

„То, что наш госаппарат делает с людьми, которые ждут вашего решения, — это психологический террор. Люди не могут нормально жить, потому что ежесекундно находятся в стрессе — „подпишут или не подпишут, дадут или не дадут, если не дадут — депортируют, куда, что мне делать?“ — пишет Виктор Воронцов.

Он отмечает, что люди, чьи заявления сейчас находятся на рассмотрении президента, приехали в Литву в 2012-2014 годах, их неоднократно проверял Департамент госбезопасности. Они сдали экзамены по языку и Конституции, работали, платили налоги. Поэтому по закону они имеют право стать гражданами.

„Люди выполнили все условия“

Виктор Воронцов объяснил причины, которые побудили его обраться к президенту Гитанасу Науседе, на своей странице Facebook:

„Эта петиция моя личная инициатива, потому что я сам иммигрант, приехал в Литву из России и пошел точно таким же путем, как все те люди, которые много лет ждали законного права на получение гражданства нашей страны“.

По его словам, он хочет помочь людям, которые „выбрали Литву демократической страной, подписали договор с Литвой, по которому 10 лет не имели прав <...> И выполнили все условия соглашения честно, несмотря на постоянно меняющуюся миграционную политику, кризисы и кучу других проблем“.