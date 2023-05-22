Это не галлюцинация: в Балтийском море зафиксировано удивительное явление

Скопировать ссылку Это не галлюцинация: в Балтийском море зафиксировано удивительное явление

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В субботу вечером в Балтийском море было зафиксировано весьма необычное явление - фата-моргана (редко встречающееся оптическое явление, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями).