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В субботу вечером в Балтийском море было зафиксировано весьма необычное явление - фата-моргана (редко встречающееся оптическое явление, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями).
Optinė iliuzija P. Sinkevičius
Optinė iliuzija P. Sinkevičius

Фата-моргана возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, эти слои дают зеркальные отражения.

Название это явление получило по имени волшебницы — персонажа английских легенд Феи Морганы.

Optinė iliuzija P. Sinkevičius
Optinė iliuzija P. Sinkevičius

Это явление около Голландского колпака зафиксировал Повилас Синкявичюс.

Optinė iliuzija P. Sinkevičius
Optinė iliuzija P. Sinkevičius

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