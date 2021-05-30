"Это не абсурд, а уже какой-то трагифарс": Дизайнер Александра Жук – о ситуации в Беларуси, произволе властей

По оценкам правозащитного центра «Весна», сейчас в стране насчитывается 450 политических заключенных. По неофициальным данным, за все время демонстраций в изоляторах побывали свыше 30 тысяч белорусов.

Между тем Литва и соседние страны продолжают принимать беженцев. В августе прошлого года литовское правительство создало так называемый гуманитарный коридор, благодаря которому белорусские граждане, попавшие в жернова репрессий, могут укрыться в Литве. Также за восемь месяцев около 7,5 тысяч белорусов получили разрешения на временное проживание в республике. Протесты и жесткий ответ властей спровоцировали новую волну эмиграции – жители Беларуси покидают страну, бросают работу и дела, друзей и родителей. Многих доводят до нервного срыва, вынуждают уехать под угрозой применения силы или ареста, и все это происходит лишь из-за того, что граждане выражают открытое несогласие с результатами выборов.

Мы поговорили с белорусами, которые нашли пристанище в Литве. Новая героиня нашего цикла – дизайнер Александра Жук. Девушку можно назвать иммигранткой последней волны – Беларусь она покинула лишь в декабре 2020 года, когда окончательно осознала, что на Родине теперь небезопасно. Собеседница не считает себя ни оппозицией, ни политическим активистом, однако волна репрессий и милицейского произвола докатилась и до нее.

– Александра, поведайте, с чего все началось?

– С августа 2020 года. Вы прекрасно знаете, что в стране развернулись беспрецедентные события – сотни тысяч людей проявили свою гражданскую позицию, вышли бороться с несправедливостью и столкнулись с невероятно жестким и жестоким ответом со стороны силовых структур. Ситуация ухудшалась с каждым месяцем. В конце концов, я, как и многие другие, решила покинуть Беларусь. Я очень люблю свою Родину, но это был вопрос безопасности. Я участвовала во всех предложенных инициативах, поэтому волна арестов докатилась до меня. Сегодня ситуация такова, что посадить ни за что могут абсолютно любого, а я в тюрьму не хочу.

– Вы были не согласны с тем, что происходит?

– Конечно. Я не разделяю позицию властей – я думаю иначе. Изначально покидать страну желания не было. Это произошло относительно недавно – уже зимой, когда, казалось, протестное движение изменило свое направление. Решение переехать было принято лишь тогда, когда пришло четкое осознание, что работать, жить и даже просто находиться на территории Беларуси небезопасно.

– Где вы родились?

– В Полоцке – в самом древнем городе Беларуси. На протяжении последних десяти лет живу и работаю в Минске. Сначала приехала на учебу, потом осталась насовсем. В столице дизайнеру развиваться гораздо проще, чем в провинции.

– В Минске вы работали на себя, либо же представляли интересы какого-то бренда?

– Я отучилась на дизайнера, потом начала участвовать в разных конкурсах, стала выигрывать и много ездить – на выставки, на показы мод, в том числе и в Вильнюсе. В какой-то момент решила, что лучше всего работать на себя. Нужно сказать, что фэшн-индустрия развивалась в Беларуси медленно. В вузах специалистов моего профиля готовят для работы на крупных предприятиях, которые, разумеется, не могут обеспечить нас работой. Им не нужны новые дизайнеры. Более того, первая национальная неделя моды появилась в стране только в 2010 году. Я много работала, училась, общалась и налаживала связи с иностранными коллегами, поэтому твердо решила, что буду развивать свое собственное дело. Сейчас я веду весь процесс сама – от зарождения идеи вплоть до непосредственной реализации созданного продукта.

– В ваших текстильных изделиях можно часто встретить белый и красный цвета. Это неслучайно?

– Мне важно рассказывать, показывать и отображать в творчестве национальные мотивы. Сохранять элементы ручной техники – это идентифицирует и меня, и белорусов в целом. Бело-красно-белая палитра – традиционное сочетание для Беларуси. Эти цвета – часть нашей многовековой культуры. Незадолго до августа 2020 года в Минске проходила большая выставка «Культурный код Беларуси». Там подробно говорилось о том, что белый и красный испокон веков встречаются и в какой-то степени превалируют и в наших узорах на одежде, и в живописи, и в фольклоре, и в книгопечатании. А сейчас власти нашей страны называют эти цвета экстремистскими – государство сознательно идет против своих исконных корней и культурного кода. Для меня это недопустимо и противоестественно.

– Принимали ли вы участие в митингах?

– Безусловно. На улицах в Минске были сотни тысяч людей – это было настоящее единение. В самой крупной акции, когда белорусы собрались у Стелы, казалось, что участвовали абсолютно все – весь город как минимум. Это очень сплотило людей.

– Докатилась ли до вас волна репрессий со стороны силовиков?

– В Беларуси сложилась с трудом поддающаяся осознанию ситуация – лично я могу на пальцах пересчитать знакомых, которые не попали в тюрьму. При этом мой круг общения, как вы понимаете, не уголовники, а дизайнеры, модели, фотографы, предприниматели, стилисты и тому подобное. Что касается меня, сначала мне везло. По крайней мере, мне так казалось. Но это было лишь вопросом времени – круг сужался, поэтому в какой-то момент добрались и до меня.

– За что же вас посадили?

– На тот момент абсурд и произвол милиции перешел все границы. Тебя могут посадить просто потому, что ты вышел из дома и оказался не в том месте и не в то время. Людей арестовывают у магазинов, на детских площадках, в подъездах… Такая история произошла и со мной. Зимой в акциях протеста я уже не участвовала. Меня задержали в выходной день – было воскресенье, я просто прогуливалась по району. В какой-то момент я оказалась во дворе, откуда разбегались люди. Очевидно, там был какой-то дворовый митинг, которые в свое время тоже стали отдельной формой сопротивления. Я никуда не бежала, осознанно решила стоять спокойно и не двигаться – в итоге на меня налетел целый наряд омоновцев. Я стала спокойно объяснять, что я тут делаю, но никто меня особо и не слушал – сразу повезли в РУВД. В автозаке была прекрасная картина – со мной сидели люди, которые шли с тренировки, в мокрой форме, с бутылочками… Другие шли домой из магазина с продуктами. Но ни ОМОН, ни следователей это не интересует. Цель – посадить и запугать как можно больше людей. После моих объяснений милиционеры так и сказали: мол, наверное, вы оказались не в том месте, не в то время…

– Чем все закончилось?

– Мне дали десять суток. Это минимальный срок. Формально меня посадили за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Это произошло 6 декабря. Суд проходил потрясающе. Во-первых, заседание было удаленным – я сидела в коридоре, а судья зачитывала приговор из зала, при этом камера была опущена, поэтому я ее не видела и с трудом слышала. Пришлось переспрашивать, каков вердикт. Помимо меня в коридоре находилась еще куча людей.

– Почему суд проходил именно так?

– Арестантов, подобных мне, было так много, что их некуда было разместить. Помимо прочего, такая процедура объяснялась антиковидными мерами.

– И смех, и грех…

– И не говорите. Вместе со мной среди сидельцев была девушка, которую арестовали прямо у дома – осудили по той же статье, что и меня. Судья спрашивает, мол, где вас задержали. Она отвечает – на улице Лобанка 74. А где вы живете, задает второй вопрос судья. На Лобанка 74 отвечают ему… Далее он спрашивает, а что вы там делали? Заходила к себе домой (!), отвечает девушка. В итоге ей дали десять суток… Не поверили! Это не абсурд, а уже какой-то трагифарс. Можешь обжаловать все, что хочешь, но это пустая трата времени.

– После этого вы решили уехать в Литву?

– Да. Позже начался еще больший абсурд, когда людей задерживали и сажали, например, за носки бело-красного цвета… Я работаю в центре, где орудуют усиленные отряды милиции. В какой-то момент я просто устала – морально устала. Ты не можешь посидеть на лавочке и спокойно выпить кофе, поскольку вновь можешь попасть под раздачу омоновцев. Они могут снова начать разгонять каких-то людей, какую-то акцию, а тебя арестуют за компанию – для Беларуси это обычное дело. Если тебя задерживают, то за повторный арест дают уже 30 суток, в третий раз – еще больше. Ты никогда не знаешь, когда и за что тебя могут посадить. Сегодня им не нравится, где ты гуляешь, завтра им не нравится цвет твоей одежды, послезавтра их не устроят твои записи в соцсетях и разговоры на улице… Это жизнь в условиях жесточайшего морального напряжения – я больше так не могла.

© Asmeninins albumas

– Почему выбрали именно Литву?

– Я переехала сюда вместе со своим молодым человеком, который координировал движение волонтеров, работавших с политическими заключенными. Государство тоже увидело угрозу и в нем, поэтому страну пришлось покинуть нам обоим. Вильнюс был мне знаком, я часто здесь бывала, тут живут мои друзья. Столица Литвы – близка и понятна во всех смыслах слова, а Польша, например, казалась более чужой. Вильнюс же всегда производил впечатление чего-то теплого и дружелюбного. Он всегда вдохновлял меня.

– Вам оказали помощь белорусские правозащитные организации?

– Да, нам помогли, но не правозащитники. Все началось с того, что я обратилась за помощью в фонд Razam, они помогли разместить мою историю на благотворительной платформе GetDonate. Мы воспользовались литовским гуманитарным коридором. Пользуясь случаем, хотела бы выразить огромную благодарность министерству иностранных дел Литвы.

– Хорошо ли вас встретили на границе?

– Все было здорово! Я очень удивилась, как пограничники быстро решали все вопросы. У меня возникла одна сложность, но погранслужба оперативно связалась и с правозащитниками, и с министром иностранных дел, причем это была суббота. Все разрешилось в течение нескольких часов. В Беларуси такое невозможно. Когда пересекаешь белорусскую границу, всегда морально готовишься к какому-то напряжению и трудностям, и неважно, что ты едешь к себе домой – на Родину.

– Как семья встретила новость о переезде?

– Спокойно. Родители понимали, что это правильное решение, поскольку никто не хотел бы, чтобы их дети оказались в тюрьме. Это вопрос элементарной безопасности. В Беларуси можно получить статью за все. Даже за мысли, которая я высказала в интервью с вами, могут смело привлечь к ответственности. Людей сажают даже за перепосты каких-то историй в соцсетях… Это дикость, которая перешла все границы.

© Asmeninins albumas

– Удалось ли вам раскрутить свой дизайнерский бренд в Литве?

– Я продолжаю работать с клиентами в Беларуси и в Европе. Говоря о Литве, наша задача номер один разобраться, как здесь все работает. Мы хотим все делать правильно, не нарушая закон. Развиваться, безусловно, можно, но из-за карантинных ограничений рассказывать и показывать себя пока довольно сложно. Пандемия нас сковывала. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация улучшится, что будут мероприятия, что можно будет организовать рекламную кампанию и заявить о себе публично.

Я не стою на месте и продолжаю заниматься работой, несмотря ни на что. В Литве я открыла собственное предприятие по дизайну – 10motifs. Под этим названием нас можно найти в Instagram и на Facebook.