Это может испортить праздник: психолог рассказала, на какие темы лучше не говорить за праздничным столом

"Праздники нужны для радости и обсуждения осмысленных тем, но надо иметь в виду, что некоторые люди, например, склонные к нарциссизму, хочешь-не хочешь, но начинают критиковать других, упрекать их, контролировать. В таком случае не надо быть слабой стороной, иначе окажешься "раздавленным" критикой – надо вовремя остановить такого человека, сказав: я слышу, ты меня критикуешь, мне это несколько неприятно, может, сменим тему", – сказала LNK психолог.

По ее словам, бывает и так, что один человек говорит только о том, что интересно ему: о своей молодости, о политике, на другие темы, которые интересны ему.

"Если кто-то его не слушает, следует бурная реакция", – отмечает Петронене.

По ее словам, еще одна проблема - если кто-то слишком много выпивает.

"Все знают, что во время праздника людям постоянно предлагают еду – ешь, ешь, ешь, не будешь есть, я рассержусь, если будешь есть, все равно буду злиться на следующий день, я столько наготовила, устала, все такие неблагодарные. Это проблема людей, которые никак не могут посчитать, сколько надо готовить, готовят чрезмерно", – сказала психолог.

Она также заметила, что во время такой встречи стоит вспомнить прошедший год.

"Часто такие посиделки бывают без какой-либо программы, там неинтересно, люди просто сидят, едят, иногда идет телевизор – я не против телевизора, но у некоторых его бывает слишком много, люди не могут даже говорить. Беседы должны быть осмысленными: например, что в этом году было самым хорошим, на что я надеюсь, чего жду в будущем", – рассказала Петронене.

Разговаривать о работе и других делах стоит перед застольем или после него, но не за столом.

По словам психолога, не надо думать, что будут подарки, которые не разочаруют.

"Не надо так думать, наверняка, кто-то принесет не тот подарок, на который вы рассчитывали. Особенно бывает грустно, когда такой подарок дарит человек, который хорошо вас знает или которого вы просили не дарить конкретные вещи, но так будет, ведь это не мы, это другой человек, он не может понять нас так хорошо, как понимаем мы сами", – пояснила Петронене.

Она сказала, что надо быть снисходительными.

"Люди несовершенны, они могут так поступить. Некоторые люди никогда не смогут понять нас до конца – это жизнь", – подытожила эксперт.

Она заметила, что с детьми надо поддерживать такие отношения, чтобы главное для них были не подарки, а праздник, совместное времяпрепровождение.