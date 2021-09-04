"Это лучшее место на Земле": владелица салона красоты в Вильнюсе – о карантине, переезде в Литву и тернистом пути к успеху

Несмотря на то, что уличные террасы в городах и районных центрах заполнены людьми, положение львиной доли предпринимателей по-прежнему оставляет желать лучшего. По данным Службы занятости, уровень безработицы превышает 14 процентов – таких цифр Литва не видела со времен кризиса 2009 года. Если большие корпорации справляются, малому и среднему бизнесу приходится туго – он традиционно несет на себе все тяготы экономических потрясений.

Вашему вниманию цикл статей "Выжившие". Он посвящен литовским предпринимателям – изобретательным людям, жизнелюбцам с коммерческой жилкой, которые наперекор вирусу и карантинам, не предаются меланхолии, приспосабливаются к ситуации, ищут новые формы и смотрят в будущее с улыбкой.

Новая героиня нашего цикла – Наталья Нова, владелица вильнюсского салона красоты HAIR Concept by Natalija Nova. Ее путь к созданию собственного бренда и построению успешного бизнеса не был устлан розами – за очаровательной улыбкой, идеальным макияжем, надежной командой и крепкой семьей стоят годы труда и кропотливой работы.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Кстати, в Литву наша собеседница приехала в 2002 году – до этого она жила и училась в России. Мы поговорили с ней о вызовах, связанных с пандемией, об особенностях национальной политики, миграции, о поддержке бизнеса и о многих других вещах. Что же касается карантина, то его, признается столичная бизнесвумен, можно было бы сравнить с "Морским боем": "Он нас ранил, но не убил". Во время локдауна Наталья не пала духом, собралась с силами и даже начала новое дело.

На улице Басанавичюса

Когда мы прибыли на место, обнаружили в салоне несколько клиентов – Наталья Нова арендует достаточно большое помещение, поэтому может позволить себе работать активнее, чем многие ее коллеги, ограниченные в пространстве. Светлые залы модной цирюльни оборудованы по последнему слову техники. В перерывах между ответами на вопросы и съемкой хозяйка успевала встречать посетителей и уверенно раздавать команды персоналу. Как позже призналась героиня, желание все контролировать – фирменная черта ее характера, которую она считает благом.

"В профессиональную парикмахерскую деятельность меня затянуло случайно. Это произошло уже после получения юридического образования в Москве и замужества. Я занялась этим 14 лет назад – тогда, когда уже начали появляться дети. Хотелось заняться каким-то хобби… Я с детства люблю красоту. Изначально открыла свадебный салон, параллельно с этим занималась макияжем и прическами, а позже ушла в парикмахерское искусство. Начала подробно изучать колористику, то есть технику окрашивания волос, чуть позже опробовала новые знания на всех своих подругах. В итоге все завертелось, начала вырисовываться полноценная концепция, я встретила много замечательных людей – парикмахеров, стилистов, бизнесменов. В конце концов, все это вылилось в профессиональный бизнес и рождение бренда", - рассказывает она.

Салоны красоты существуют свыше полутора века, сегодня в Вильнюсе насчитываются сотни парикмахерских. Очевидно, что и без карантина выживать в условиях жесткой конкуренции довольно было непросто. Наталья с этим согласна, но говорит, что у нее с этим проблем нет. Ключ к успеху лежит в услугах, предлагаемых клиентам. Чтобы быть успешным, не нужно хвататься за все сразу, стоит всего-навсего найти свою нишу. По крайней мере, так считает наша героиня.

"Если раньше парикмахер был универсален и именно этот тренд культивировался, сегодня каждый умный мастер понимает, что стоит найти свою нишу. Кто-то специализируется на свадьбах и праздниках, кто-то – на мужских стрижках, кто-то – на химической завивке, а я всегда тяготела к цвету – к колористике. Волосы – обрамление лица – это особенно важно для женщины. Ведь не зря говорят, мол, поменял цвет волос – поменял жизнь. Подобрать правильный цвет не так просто. Колористика – наша фишка. Все мои сотрудники занимаются этим делом, но я больше всех. Например, стригу крайне мало, мужчинами стараюсь не заниматься вообще. Посвятила себя окрашиванию – ко мне приезжает множество женщин, не только из Вильнюса, но и из других городов и даже стран", - повествует Наталья.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Зеленое море тайги

Поэты и художники часто повторяют: человек – это непрочитанная книга. Применительно ли оно к вам, попробуйте решить сами, но в случае нашей собеседницы его точно можно назвать подходящим. Оказалось, что успешная предпринимательница из Вильнюса родилась в Сибири – в далеком городе Иркутск. Ее бабушку сослали сюда из Литвы в годы сталинских репрессий.

"У меня литовские корни. Мою бабушку насильно вывезли туда в годы войны. Там она вышла замуж за моего деда, потом родилась мама. Кстати, она – уважаемый врач, заведующая отделением одной из местных больниц. Мама всегда хотела как-то приблизиться к Литве, побывать на родине предков. Мы не раз бывали здесь в гостях у друзей и родственников, а когда я окончила школу, мама решила переехать сюда с концами. В то же время мой путь был петляющим – после школы я, золотая медалистка, решила ехать в столицу – поступила в Московский государственный индустриальный университет на специальность „Гражданское право“, окончила его также с отличием", - говорит она.

По ее словам, поступление на юридический факультет было сознательным решением.

"Я была очень разносторонним ребенком. В 11-м классе я хотела стать актрисой, но родители, конечно, такое намерение не поддержали, а юрфак был компромиссным вариантом. Папа работал милиционером, поэтому это направление меня тоже привлекало", - вспоминает героиня.

В 2002 году семья Натальи перебралась в Литву, однако спустя некоторое время мама решила вернуться обратно – не смогла найти себя в новой стране.

"Ей было непросто. Во-первых, она – врач, руководитель, а здесь нужно было все начинать с нуля. Мама не смогла выучить литовский до того уровня, который был нужен для работы в сфере медицины, а менять профессию она не хотела… До семи лет мама язык еще знала, но потом пошла в русскую школу, ассимилировалась, да и разговаривать на нем в целом было почти не с кем. В итоге она побыла здесь и вернулась обратно, но любить Литву меньше не стала. Сейчас она продолжает работать в Иркутске, там же остались мой брат и сестра", - говорит владелица салона.

Муж Натальи – уроженец Вильнюса. Расписались они уже здесь – в Литве, хотя до этого супруг длительное время работал в Москве – занимался бизнесом. В 1998 году, когда грянул кризис, вернулся на родину. Вместе с ним наша героиня растит троих детей, у них две дочки 14 и 12 лет, а также шестилетний сын.

"Мой муж – просто золото! Он очень помогает мне с детьми, хотя и у него, и у меня довольно жесткий график. Конечно, я не буду говорить, что все успеваю. Случается, что что-то не получается, времени часто не хватает, но семья и команда приходят на помощь. Они – моя опора. Я очень благодарна им за поддержку и за то, что они мотивируют меня развиваться дальше", - уверенно произнесла собеседница.

Вильнюс давно стал домом

Как известно, люди, подобные Наталье, находятся в постоянном движении и всегда стремятся к чему-то новому – героиня и сама не скрывает, что это так. В связи с этим мы задали логичный вопрос, не задумывалась ли она о переезде за границу – покорять новые горизонты. На это она ответила строчкой из поэмы Мицкевича: "Отчизна милая, Литва!".

"Я очень люблю Вильнюс. Кажется, за эти годы я приросла к нему корнями. Когда я оказалась здесь впервые, решила для себя, что это лучшее место на Земле. Здесь действительно можно развиваться, здесь вас окружают хорошие и позитивные люди. Люди – с балтийским характером, с какой-то субтильностью. В Литве я ощущаю себя лучше, чем в России, хотя бываю там часто – езжу в гости к семье, в командировки. Заниматься там бизнесом я бы не хотела, хотя охотно верю, что для кого-то Москва – очень привлекательная точка притяжения. Я же думаю, что можно обойтись и без нее. По-моему, если ты – трудяга, успеха можно добиться везде. Для этого необязательно жить в мегаполисах", - уверена героиня.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Не стреляйте в правительство – оно работает, как умеет

Карантин нанес сильный удар по бизнесу Натальи. По ее словам, в прошлом году весть о закрытии свалилась, как снег на голову, а меры поддержки, утверждает она, оставляют желать лучшего, ведь никто не раздает деньги задаром – речь идет не о безвозвратных субсидиях, а о ссудах – кредитах, которые потом придется вернуть. Сколько на это уйдет времени, пока никто не знает.

Тем не менее во время жестких ограничений наша героиня не уволила ни одного человека, хотя трудности были и остаются, у нее есть обязательства и перед сотрудниками, и перед арендодателями. С другой стороны, она похвалила правительство Саулюса Сквернялиса и бывшего главу Минздрава Аурелиюса Веригу. По ее мнению, предыдущие власти справлялись неплохо.

"Поскольку образование у меня юридическое, я, к счастью, умею хорошо читать документы, поэтому все предписания, объяснения и указы были мне понятны. Кроме того, на сайте koronastop.lt подробно изложена вся информация. Мне изначально нравился такой метод коммуникации – там ты можешь найти ответы на большинство вопросов, а если что-то непонятно – задать его роботу. Специалисты могли все объяснить – было бы желание спрашивать. Есть вопросы по правилам – заходи на сайт Минздрава, вопросы по налогам – на страничку налоговой, по льготам – на веб-страницу SoDra и так далее. Все функции подробно описаны, все помогают. Коммуникация, на мой взгляд, была неплохой. Но это не отменяет тот факт, что проблемы и непонимание, на каких основаниях вводились те или иные ограничения, были", - отчеканила бизнесвумен.

А вот к нынешним властям вопросов у нее много. Она полагает, что правительство, возглавляемое Ингридой Шимоните, относится к предпринимателям довольно надменно.

"Предыдущее правительство было более лояльно к бизнесу, чем новое. Это мое субъективное мнение. Политикой я не увлекаюсь, но сейчас оно таково. Как говорится, большое видится на расстоянье. Во-первых, члены первого кабмина, на мой взгляд, проделали большую работу, когда речь идет о мерах помощи для бизнеса – их шаги были обдуманными. Во-вторых, у них не было никакого четкого плана и понимания, что делать, ведь никто толком не знал, с чем мы имеем дело, насколько опасен этот вирус. Думаю, работать в таких условиях и планировать что-то на будущее крайне сложно, а вот у их преемников знаний и данных было гораздо больше. Существенная разница заключается в том, что прошлые власти, скорее, думали, что можно сделать для того, чтобы поскорее ослабить ограничения, а нынешние мыслили по-другому – как бы подольше не выпускать. Но я повторю – это лишь мои ощущения. Как предприниматель, я смотрю на это под таким углом", - делится мыслями героиня.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Новые горизонты

Наталья Нова одна из тех людей, кто не сидит на месте без дела. Карантинные ограничения действительно нарушили привычный ритм жизни и лишили ее возможности заниматься любимой работой, но лишь на время. Во время локдауна владелица салона открыла для себя новое направление – создала онлайн-школу для парикмахеров-колористов. Как оказалось, в итоге этот проект стал очень популярен.

"Я к этому не готовилось. Дело в том, что из-за карантина зависло много обучающих курсов и семинаров, так как я не могла проводить их очно – ни здесь, ни за границей. Желающим нужно было возвращать авансы, денег для оплаты помещения – нет, работы – нет, поэтому я запустила онлайн-школу. У меня есть очень хорошие знакомые операторы, которые помогли сделать качественный продукт. Задумка удалась! К онлайн-семинарам за небольшую цену подключилось очень много специалистов, что помогло мне не только передать знания, но и не влезть в долги – удержать на плаву сам бизнес, будущее которого было под большим вопросом. Сегодня мы продолжаем снимать. Это обучение помогло не только мне, но и обучавшимся парикмахерам, которые из-за затянувшегося карантина тоже были загнаны в угол", - говорит собеседница.

Говоря о Вильнюсе, оживающем после карантина, мы расспросили Наталью, что она думает о стиле современных горожан. Стали ли мы выглядеть и одеваться лучше? Поравнялся ли город с европейскими столицами, когда речь заходит о стиле? Есть ли у нас чувство вкуса? На эти вопросы героиня отвечает утвердительно.

"Мне кажется, что не только Вильнюс, но и каждый уголок Литвы выглядит вполне достойно. Поверьте, что мне есть, с чем сравнивать – я часто езжу по разным странам и вижу самых разных людей. Конечно, мы не можем ставить на одну доску Вильнюс и условный Лондон, который похож на муравейник, где сосредоточены представители самых разных культур – с абсолютно разными прическами и стилями, но в целом по Европе мы смотримся отлично. Наши люди – очень ухоженные. Мы знаем, что во время карантина все хотели, чтобы парикмахерские поскорее открылись. Женщины, несмотря на все трудности, поддерживали красоту, мужчины старались стричься, и это говорит о нас, как о людях, многое. Когда мы закрывались, обслужили рекордное число клиентов – работали с раннего утра до позднего вечера. Наши люди стремятся к красоте, и это прекрасно. Красота спасет мир! Уверена, вы согласитесь с утверждением, что за 20 лет все изменилось – мы изменились. Достаточно взглянуть на фотографии. Посмотрите и сравните, как вы одевались и какие прически носили 15-20 лет назад? А как мы выглядим сегодня? По-моему, многие согласятся, что все мы стали гораздо лучше", - подытожила Наталья.

В свете предстоящих новых ковидных ограничений

"Настроение – позитивное. Все наши сотрудники сознательно сделали прививки, поэтому мы можем работать. Конечно, новые ограничения не радуют, но, с другой стороны, власти не собираются закрывать и ограничивать работу бизнеса – мы продолжим работать, и это очень хорошо. Что касается клиентов, я считаю, что демократическое государство не может принуждать людей прививаться, люди не так глупы, наверняка у каждого человека есть причины, почему он не хочет прививаться. Например, аллергии, религиозные соображения и тому подобное…

Разумеется, мы бы хотели принимать всех клиентов, но обнародованные правила этого пока не позволяют, хотя в нашем салоне есть возможность соблюдать необходимую дистанцию. Со своей стороны мы готовы предложить властям следующую модель. Я могу закупить быстрые тесты, чтобы люди, у которых нет прививки или естественного иммунитета, могли оперативно провериться на наличие инфекции прямо в салоне. В таком случае я бы включила расходы за тест к общей стоимости за работу мастера. Мне кажется, это предложение стоило бы рассмотреть", - говорит собеседница Delfi.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Комментарий экономиста Александра Изгородина:

На мой взгляд, и это правительство, и предыдущий кабинет министров руководствовались схожими методами по стимулированию экономики – власти оказывали помощь бизнесу, которая проявлялась следующим образом: усиление ликвидности в целом, отсрочка налогов, субсидирование рабочих мест и так далее. Что у нынешних правящих, что у «аграриев» - все механизмы, по сути, были одинаковы. Единственная ошибка, на которой я могу заострить внимание, заключается в объемах выделенных средств. Я считаю, что размер финансовой помощи для предпринимателей мог бы быть больше. Поскольку страна берет займы под отрицательную ставку, мы могли бы себе позволить одолжить чуть больше денег и, таким образом, сильнее стимулировать экономику.

Говоря о карантинных ограничениях, сложно сказать, какая власть вела себя разумнее – меры были похожими. Однако и тому, и другому правительству следовало бы понимать, что статически эффективность карантина в Литве длится на протяжении первых четырех-пяти недель после его введения. В это время люди действительно ведут себя очень осторожно, сплоченно, боятся заразиться и серьезно относятся к росту заболеваемости. По истечении этого срока качество карантинного режима теряется – это происходит по психологическим причинам. На месте действующего правительства я бы поступил иначе: строгий карантин, который был введен в середине декабря 2020 года, я бы сделал коротким, либо же с перерывами. Ведь карантин ради карантина не является главной задачей, важно, чтобы он приносил реальную пользу. Те длительные ограничения, которые были, не привели к тем результатам, которых все ожидали. Улучшить ситуацию помогла вакцинация.

В целом я бы хотел похвалить и это, и предыдущее правительство. Они стимулировали экономику. Этот кризис – совершенно иной, он не идет ни в какое сравнение с тем, что страна переживала в 2009 году – тогда государство было на грани банкротства. Тогда бизнес выживал так, как мог. С чем связан успех? С тем, что шесть лет назад Литва вошла в еврозону, с тем, что теперь мы можем одалживать деньги на рынках фактически по нулевой ставке и с тем, что нам может помочь Европейский центральный банк (ЕЦБ). Нужно понимать следующее: правительство поощряло жизнеспособность экономики, но все это возможно благодаря тому, что за нами стоит ЕЦБ.