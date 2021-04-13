"Мы ищем возможные решения для возвращения к жизни больше бизнеса и жителей. Так называемый "паспорт возможностей" может быть как раз тем инструментом, который в ходе вакцинации мог бы помочь больше видов деятельности. Мы предлагаем включить в паспорт три элемента: информацию о прививке или о том, что человек переболел коронавирусом, третий вариант - о сданном тесте. Такая модель есть у нашего соседа - Дании. Мы работаем над ней", – сказала Delfi министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По ее словам, пока еще не на все вопросы есть ответ.

"Завтра правительство обсудит, например, как будут платить за тест, какими будут логистические решения, но техническое решение пытаются найти. Европейский иммунный сертификат будет действовать (летом точно). Техническая подготовка ускорена, чтобы в Литве "паспорт возможностей" появился раньше", – сказала министр.

В ближайшее время будет известно больше конкретных деталей – сколько времени будет действовать такой паспорт для привитых и переболевших, сколько времени паспорт действует у сдавших тест.

"Сейчас я только могу сказать, что мы ищем возможность "открытия" мероприятий, включая мероприятия в помещениях, организовать питание в помещениях, вернуть людей в спортклубы. Такой паспорт возможностей позволит это сделать", – сказала Армонайте.

О такой возможности во вторник высказалась и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В ближайшее время, по ее словам, Министерство экономики представит прототип такого паспорта.

"Может, завтра уже Министерство экономики будет готово представить <…> определенные решения, которые коснутся привитых, переболевших, частично привитых людей и тех, у кого есть отрицательный тест на COVID-19. На самом деле одновременно ведется большая работа", – сказала премьер.